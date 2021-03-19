俗話常說「夜路走多了會碰到鬼」，一位男子回家途中，竟見到路邊竟站著「整排阿飄」，眼看阿飄不但為數眾多，還擺出索命的動作，男子差點當場被嚇到斷氣。不過，仔細看才發現，眼前的並不是阿飄，只是流動攤販擺設的折疊傘而已。

原PO在臉書「爆廢公社二館」上發文表示，近日整理手機照片時，突然想起某年深夜在路邊「撞鬼」的經歷。當時他正在回家路上，突然一個轉彎，竟見到路邊站著一整排阿飄，擺出索命的動作，讓他當場差點被嚇到斷氣。

照片中，確實看到在昏暗夜色下有一排白色鬼影站在路邊，並擺出詭異的手勢。不過仔細一看，才發現這些鬼影並不是阿飄，其實只是白色的摺疊傘而已。原PO無奈表示，當下看到簡直愣住了將近10秒，但10秒後不禁讓他飆出髒話。「還好只擺了3天。」

仔細看才發現，男子所看到的並不是阿飄，只是流動攤販擺設的折疊傘而已。(示意圖/Shutterstock)

貼文一出，網友紛紛驚呼，「這真的會嚇死人」、「農曆7月看到一定馬上閃尿」、「不說⋯⋯真的很像⋯⋯」、「我還以為整排殭屍勒⋯」、「這真的會瞬間懷疑自己人生」、「這個真的會嚇到心臟漏一拍」。

(中時新聞網)