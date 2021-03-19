梅根在專訪中自爆因為婚禮花童服裝一事被嫂嫂凱特弄哭，不過消息人士透露，梅根當時也把凱特惹哭卻不自知。事實上過去凱特不只因為梅根哭泣，哈利王子也曾讓她落淚，只不過是感動落淚。

威廉王子與凱特的世紀婚禮。

英國《每日星報》（Daily Star）報導，王室記者尼柯爾（Katie Nicholl）在2018年出版的傳記《哈利：人生、失去與愛》（Harry: Life, Loss, and Love）一書中詳細描述了2011年4月29日，哈利王子擔任威廉王子大婚之日伴郎的細節，透露當天威廉與凱特在白金漢宮陽台的世紀之吻後，哈利在王宮內對哥哥嫂嫂的致詞令凱特感動落淚。

威廉王子與凱特在婚禮中重現王宮陽台的世紀之吻。（資料照／TPG、達志影像）

尼柯爾在書中描述，「當他提到這對新人長達10年的戀情讓他深受啟發時，凱特落下眼淚」，哈利那時候的女友德維（Chelsy Davy）也露出靦腆微笑。

尼柯爾繼續寫道：「這場致詞充滿哈利的經典幽默風格，他還取笑哥哥威廉在遇到凱特前，骨子裡沒有一點浪漫基因，『所以當威廉開始在電話中對凱特輕柔低語時，我知道事情嚴重了。』」

「以模仿著稱的哈利接著開始學哥哥呼喚凱特為『babykins』的模樣，讓在場賓客哄堂大笑。」

尼柯爾描述哈利的婚禮致詞「充滿感情、溫暖、幽默風趣，而且深深觸動威廉」。

書中還提到德維當時也幫忙修改哈利的伴郎致詞，並且非常敏銳地建議他拿掉一段關於凱特迷人長腿的內容，避免讓凱特感到困窘。

哈利王子與凱特的妹妹碧琶（左）擔任威廉王子與凱特婚禮的伴郎、伴娘。（資料照／TPG、達志影像）

尼柯爾指出，哈利當時和凱特的妹妹碧琶（Pippa Middleton）一肩扛下任務，讓白金漢宮的王座室（Throne Room）搖身一變成為夜店，舉辦舞會，還用超大的玻璃碗裝了凱特與威廉最愛的德國哈瑞寶（Haribo）軟糖。

她說，哈利欣然接下活動主辦人的任務，確保所有人都玩得盡興。

哈利王子與前女友德維（Chelsy Davy）曾有一段長達7年的戀情。

不過尼柯爾也指出，這場婚禮也讓辛巴威出生的德威意識到自己並不適合王室生活，她在婚禮後告訴哈利，「自己永遠不可能像凱特那樣做出那些犧牲」，「她看到了聚光燈下的模樣，而這不是她要的生活」，她確實深愛哈利，但她也知道這不是她可以過的生活，並且為兩人的7年戀情畫下句點。

(中時新聞網)