民進黨立委王定宇近日爆出同居疑雲，神隱多日後出面回應，不料卻開始不斷轉移焦點，國民黨台北市議員王鴻薇不滿表示，他一下子上節目怪「立法院會館環境差」，又怨租房給他的美女發言人顏若芳房租8000太貴，18日竟然又上廣播瞎扯出其他同黨女性立委也曾與他同居，不禁讓王鴻薇直呼，王定宇「別再牽拖無辜女性，到底噁不噁心」。

王定宇18日接受電台專訪時提到，如果要講同住屋簷下，他讀成大時跟學弟妹分租，當時開玩笑是同居關係，其中有一個學妹就是某中部現任女立委，那才是「同局」。

對於遭影射，民進黨立委何欣純受訪澄清，當時是大學生想省錢，而且還有其他學姊一起分租，兩件事情不能這樣類比，王定宇應該把事情講清楚，「到最後你說了100個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情。」

王鴻薇同日在臉書貼文回應，自己身為女性，對於王定宇這樣的瞎扯、拖其他女性下水，真的感到相當氣憤！她認為，大學時期與好友共同租屋，本是很正常的事情，與他被爆出的同居狀況根本就不能相提並論，也辛苦被他波及的民進黨女性立委了，莫名奇妙被波及，不得不出面打臉他。

王鴻薇呼籲王定宇，記清楚他自己說過的話，「對於政治人物而言，私德一直是公共事務的一環」，請勿再到處亂放話轉移焦點、也不要再傷害其他無辜的女性。

(中時新聞網)