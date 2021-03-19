宋柏緯在《天橋上的魔術師》組成天橋四帥，大秀吉他才華，展現魅力，最近他真的當起創作歌手，跨足音樂領域推出EP，還打算舉辦演唱會。巧的是，宋柏緯的貓咪「飯飯」跟他一樣也愛唱歌，每當他放音樂或彈吉他，飯飯心情一好，就會跟著開口喵喵喵地唱和。

七年前，宋柏緯跟朋友在河堤上烤肉，期間因為想吃白飯走回市區買，經過堤防階梯時，聽到貓咪的呼救聲，「我當下沒有理牠，在附近晃一圈沒有買到飯，回到同一個地點，又聽到貓咪的叫聲，最後在樓梯下找到一個小小的宅配紙箱，裡面裝著一隻很小的貓咪。」這也是貓咪取名「飯飯」的由來。

在宋柏緯一家疼愛下，7歲的「飯飯」健康又可愛。（圖／宋柏緯提供）

媽媽下令 三天內解決掉

宋媽媽起初反對養貓，下令「三天內解決掉」，但撿到飯飯的隔天，開始連續下起大雨，宋柏緯當然捨不得，第三天竟出現「驚人畫面」，「我媽在餵牠（飯飯）吃飯。」宋柏緯笑說，看到媽媽嘴上說不要，身體卻很誠實，就知道她已經接納了飯飯。

後來宋媽媽和飯飯的關係好到不行！飯飯結紮時，生氣耍孤僻不吃飯，宋媽媽一度心疼到哭了，端著飼料拜託飯飯吃一點，還陪著牠一起在地上睡覺，超級戲劇性的發展，讓宋柏緯不知如何是好，「我覺得超尷尬，太浮誇了。」

宋柏緯拍下飯飯結紮前後的模樣，術前無辜賣萌，術後發火變臉。（圖／宋柏緯提供）

宋柏緯拍下飯飯結紮前後的模樣，術前無辜賣萌，術後發火變臉。（圖／宋柏緯提供）

宋柏緯在家練習吉他彈唱時，飯飯總會靠過來跟著旋律一起高歌，相當喜歡音樂；不過，因為飯飯對聲音太敏感，所以討厭家人大聲講話，希望維持平靜狀態。「如果我和我媽、我姊聊天太大聲，牠會去咬我姊；有次我們全家看金馬獎太開心尖叫，我姊就被咬了，牠覺得一切波動都是我姊造成的。」宋柏緯透露，姊姊平時太愛捉弄飯飯，被飯飯認定是天敵，而他已經放棄調解，「我覺得是沒救了。」

飯飯很懂音樂鑑賞，宋柏緯彈吉他，飯飯就會靠近聽，甚至還跟著唱。（圖／翻攝自宋柏緯IG）

寵物溝通 釐清家庭關係

過去宋柏緯養過不少寵物，卻都以「失蹤」收場，例如心愛的蝸牛連殼一起消失，兔子不見只剩下籠子，讓他自責又不解。因此，宋柏緯從不讓飯飯外出，卻造成飯飯太過單純，有天姊姊讓朋友的狗狗短暫寄宿，飯飯的小宇宙竟就此崩壞，「牠發現有別的生物能進來，之後就不在貓砂大便，開始到處亂大，已經三年了。」

為了解決飯飯亂大便的問題，宋柏緯花錢找上寵物溝通師，得到「飯飯想用細砂」的答案，雖然他暗忖「可是飯飯從沒用過細砂，怎麼知道那是什麼？」卻仍發揮實驗精神，分別準備木屑砂和細砂，沒想到飯飯不賞臉，依舊在沙發上便便。

提到飯飯的故事，宋柏緯展現幽默的一面。（圖／彭子桓攝）

由於飯飯常吃蟹肉絲零食，寵物溝通師也描述出「飯飯喜歡粉紅色包裝，白白一條一條的東西」，所以宋柏緯肯定寵物溝通有其正確性，更表示寵物溝通解開他困擾已久的「家庭關係混亂」問題。原來，宋柏緯對飯飯自稱爸爸，後來宋媽媽又自稱媽媽，宋柏緯深怕飯飯誤會他與媽媽的關係，便拿出照片給飯飯辨認，還好結果讓他鬆一口氣，「我的照片牠說是爸爸，我媽的照片牠說是奶奶。我媽氣死了，氣到不行，但我覺得很好，牠的理解是正確的。」

飯飯

性別：公

個性：自尊心高、佔有慾強、沒安全感

才藝：會唱歌

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(中時新聞網)