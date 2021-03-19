劉峻緯淡出演藝圈，走出了身為藝人的光環跟注目，曾經有紅過、也曾經有失落過，回頭再看，心裡卻淡然。

「那一段回憶最加分的就是那段友情，我覺得這是很難得的。唯一演藝圈讓我比較留戀的，就只有那一段時間的感情，我覺得那個是跟掌聲沒有關係的，因為其實講白一點，我們六個（現在）要湊在一起很難，但卻是我認為在我過去那十年最有價值的，我在去年的時候下定一個決心，就是一個月約大家出來吃一次飯，用這樣的方式，讓我們的感情還是維持在一個沒有鬆掉的狀態。」

放掉舞台跟掌聲難嗎？阿緯坦言「還沒有放掉的那一段時間是最痛苦的」，從團體單飛獨立後，他選擇到香港尋求拍片的可能、認識電影從業人員，想當動作演員，甚至自己拍了段展示身手的影片，有機會就播給人看，也因為這樣讓他獲得了電影《四大名捕2》的演出機會，但不是所有人都肯定他的用心，有動作導演看完影片回他：「你做了這些，那男主角做什麼？」很殘酷，也很直接。

經歷了近一年的努力、阿緯年過三十了，當年女友（現在是老婆）頻頻暗示「接下來該怎麼做？」加上經濟壓力愈來愈重，終於還是決定把過去的都放掉，而且要放就得放得徹底。

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(中時新聞網)