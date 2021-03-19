剛創辦「點點心」的時候，幾乎是個隨時會倒的慘烈狀態，沒有規劃、沒有制度，每天每天都有層出不窮的問題要解決，一切都要自己親自出馬，連身邊的親朋好友都被阿緯拖下水。

阿緯回憶，有一次威廉想來吃東西，穿得很帥、戴了頂牛仔帽，但剛踏進店裡就被拜託「我真的太忙了，你幫我倒茶水」，最後威廉就站在那邊倒了四個小時的茶水，最後東西也沒吃，帥帥地來、餓到臉色蒼白地閃人，「那段草創期，塑造了我們對於抗壓性和解決問題的能力，是有提升的，現在我們在做很多事情的時候，就可以知道最糟糕的情況下也只能坦然面對，然後去把問題找出來解決。」

從撐過前三個月，到不久前餐廳正式創立五年、還開了不少分店，阿緯才終於有種「穩下來」的感覺，整個團隊一步一步可以慢慢往下走，「重點是有一個團隊，一個團隊一起做這件事情的話，我覺得什麼事情都可以被解決的。」

現在對三十五歲的阿緯來說，最重要的就是家庭，支持他的老婆、兩個可愛的孩子，難得出門放風的機會，就是跟小煜、威廉一起錄節目《綜藝玩很大》，「只有這個節目我太太才會讓我去，因為其實家裡很多事情，你如果不在家誰顧小孩？然後工作上的事情要處理，但是去那個節目，她會覺得可以讓我去跟威廉、小煜住個三天兩夜，不然她平常不會讓我出去住過夜，跟他們出去玩的時候我可以好像又年輕了十歲……。」當年的男孩成了男人，又開始尋找那個男孩時的自己，好開心、好純粹。

「我覺得人生可能就真的是大起大落，在大起大落的過程中，每個人都應該去抓住你自己的第二次機會，人生一定有兩次以上的機會，我覺得棒棒堂對我來講就是一次，這個創業是我第二次。」想要翻身，可能要抱著無法回頭的氣魄，抓緊機會，也要能看到機會，你，願不願意改變你的命運，賭一把？

服裝：H&M天鵝絨西裝外套 價格店洽H&M剪裁襯衫 價格店洽H&M天鵝絨合身西裝褲 999元H&M黑色紳士皮鞋 價格店洽LACOSTE白色壓紋Polo衫 4,380元LACOSTE深綠色燈芯絨夾克價格店洽LACOSTE卡其束口九分褲5,280元LACOSTE MatchBreak突破者球鞋 4,680元

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)