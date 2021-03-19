美股今天收黑，美國公債隨聯邦準備理事會（Fed）上修經濟預測再遭拋售、殖利率竄升，以致本益比偏高的科技股承壓。那斯達克指數重挫3%，創3週來最糟單日表現。

美股尾盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場下跌153.07 點，跌幅0.46%，收在32862.3點。標準普爾500指數下挫58.66點，跌幅1.48%，收在3915.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫409.03點，跌幅3.02%，收在13116.17點。

道瓊與標普500指數雙雙從歷史高點拉回，那斯達克指數則創2月25日以來最糟表現。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天在決策會議結束後承諾維持寬鬆貨幣政策，直到經濟擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）陰影充分復甦為止。聯準會官員同時上修經濟成長預測，並預期今年通貨膨脹將超出聯準會目標。

聯邦政府再撒1.9兆美元支撐經濟，帶動通膨預期升溫，向來安穩的美國公債再度面臨沉重賣壓。美國10 年期公債殖利率今天一度衝破1.75%，創去年1月以來新高；30年期公債殖利率升破2.5%，為2019年8月以來首見。

美債殖利率走升拉高市場利率，在低利環境中游刃有餘的科技股投資魅力失色。蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet股價跌幅都超過2.9%，電動車大廠特斯拉（Tesla）跌幅更直逼7%。

晶片股扭轉昨天漲勢，費城半導體指數大跌4.24%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達3.6%，2月16日登上歷史高點以來回檔18%。

近幾週，美債與科技股走勢連動密切。公債殖利率走升意味企業與個人融資成本將增加，促使投資人出脫近一年來本益比水漲船高的科技股，資金轉進有望因經濟反彈而受益的景氣循環股。

當前債市走勢也意味投資人預期聯準會將在經濟加速復甦後提早升息。聯準會昨天公布，18名官員中，多數預期2023年底前基準利率都將保持在趨近零的水準，但有7人預期今後兩年內將升息，比去年12月預測多兩人。

利率走升有助銀行業獲利能力，今天標普500指數金融類股漲逾0.5%，是11大類股中唯一收紅的族群，表現遠優於跌逾2.8%的科技類股。

最新經濟數據則好壞不一。美國勞工部公布，上週全美77萬人初次申請失業給付，較前一週多4.5萬人，不如市場預期，也顯示勞動市場離走出2019冠狀病毒疾病陰影仍有段差距。

另一方面，費城聯邦準備銀行3月製造業指數從23.1一舉衝上51.8，遠優於市場預期，且創1973年以來新高，意味製造業景氣擴張明顯加速。（編輯：徐睿承）1100319

(中央社)