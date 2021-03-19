台灣代理商「遊戲橘子」（6180）自韓商「NCSOFT」手上取得《天堂M》代理權後，連續3年稱霸國內手遊營收第1名。然而，2021年手遊生態可能再逢巨變，NCSOFT開發的《天堂2M》3月24日來台直營，落地行銷業務由智冠科技公司（5478）搶下，迄今預約登陸玩家已破300萬人，日前更傳出天堂M玩家「賤賣」帳號，急著投向天堂2M的懷抱。

經典IP《天堂》相關系列遊戲只要來台經營，都造就出不菲的成績，其背後開發商就是韓國遊戲公司NCSOFT，此次新推《天堂2M》（M即Mobile）選擇來台直營，預計3月24日上線，至3月10日為止，預約登錄玩家就已突破300萬人。

韓國的《天堂2M》在2019年11月正式開服，遊戲畫面以3D呈現，當時事前預約人數超過700萬人。（圖／翻攝自天堂2M遊戲截圖）

由「遊戲橘子」代理的《天堂M》，已經穩坐手遊營收排行榜冠軍3年，但在天堂2M上市前後，仍會推出「騎士轉職」活動應戰，希望延續玩家對遊戲的新鮮感。面對強敵，遊戲橘子董事長劉柏園日前受訪時強調，天堂2M的上市，對營運表現不會有太大問題，將與NCSOFT進行良性競爭。

但根據本刊調查，在臉書或者虛擬道具、遊戲貨幣、帳號交易市場中，天堂M已經爆發退坑潮，大量已經有「傳說變身卡（紫變）」的帳號已經開始賤賣。

台灣的《天堂2M》由NCSOFT直營，每次開放預約登錄名額，都在1小時內被搶空。（圖／翻攝自NCSOFT官網）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)