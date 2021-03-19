網路遊戲始祖之一的天堂戰果豐碩，在2000年開服後，創造20萬人同時上線的紀錄，甚至加快當時台灣寬頻網路的普及率，累計會員數更高達900萬人。當年走進網咖，可以看見每台電腦都是《天堂》的畫面，這股熱潮帶動2003年開服的網路遊戲《天堂2》。

雖然命名為天堂2，但故事主軸及遊戲模式都與天堂迥異，遊戲畫面以3D呈現，對電腦硬體的要求較高，因此遊戲人數不比前者，但尖峰時期仍創造7萬人同時上線的盛況。

20年前網路遊戲天堂、天堂2正夯時，許多7年級生玩家還在念國中小，沒有完整的遊戲體驗，因此出社會經濟自主後，紛紛入坑「找回憶」，使天堂M在2017年預先登錄人數達到300萬人，單日最高活躍人數高達111萬人，遊戲橘子也在短短20天創造新台幣16.7億元的營收。

遊戲橘子在代理《天堂M》後，每年營收都相當不錯，2020年前3季EPS達到4.64元。（圖／黃鵬杰攝）

在代理天堂M的第1年（2018年），遊戲橘子每股盈餘（EPS）達到新台幣10.31元，和前1年EPS 0.1元相比，天堂M等同於遊戲橘子的印鈔機。

遊戲橘子賺進1個股本後，隔年（2019年）EPS竟然掉剩5.1元。本刊記者找到1名天堂系列的骨灰級玩家「阿傑」，他解釋：「除了寶物製作率、掉落率低、工作室氾濫，很多玩家以為花幾十萬元，就可以在伺服器裡稱霸，但天堂M就是Pay To Win，錢沒別人多就只能退坑。」這年掀起一波退坑潮。

面對可能的強敵，遊戲橘子董事長劉柏園老神在在，並表示與NCSOFT將會是良性競爭。（圖／遊戲橘子提供）

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(中時新聞網)