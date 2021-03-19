由於天堂M剛開服時強調「遊戲數據與韓版同步」，但玩家發現許多定時發放的道具數量、金幣掉落量、掉寶率等都比韓版還要低，紛紛在社群網站抱怨「這是詐欺」，遊戲橘子才出面闢謠，稱這個機率是原廠NCSOFT提出的優化建議，為了維持遊戲體驗，未來將與韓版完全同步。

「那時候很多玩家心灰意冷，認為『黑橘』（玩家對遊戲橘子的戲稱）未來還會偷偷調低機率，我有好幾個朋友直接刪遊戲。」阿傑說，在2018年時，很多「課長」（花大錢的玩家）已經投入了新台幣千萬元，但是遊戲進度卻相當緩慢，也沒有舉辦什麼活動，所以又有很多人把帳號賣掉。

「真的在玩天堂M的人，每個月至少都會花3至4萬元在參加活動，但不是花錢就能變強，多數變身卡和寶物都要靠運氣取得，機率卻都不到5％。」

課長級玩家花費5,745萬元，只為在《天堂M》取得素質優異的道具及變身卡片。（圖／讀者提供）

阿傑解釋，天堂M的變身卡、娃娃卡、裝備，稀有度依序為白色、綠色、藍色、紅色、紫色和金色，紅色道具、紅色變身卡及娃娃卡取得的機率不高，每個禮拜的活動可能只有十幾個人會獲得，若直接花大錢抽獎，取得的機率也不到5%。

紫色道具的機率就更低了，紫色變身卡、娃娃卡，不是「太歐洲」（幸運）的玩家，都要花上百萬元才能獲得，價格甚至落在5至20萬元之間，「這些都是可以估算出來的，遊戲裡還有製作系統，但遊戲橘子不曾公布製作的機率，有些玩家可能花了十幾萬元，連紅色道具都無法獲得，最後心寒直接退坑。」阿傑說。

在2017年《天堂M》開服後，有人發現遊戲機率及贈送道具台韓不同步，引發大批玩家不滿，遊戲橘子發公告出面止血。（圖／翻攝自天堂M臉書）

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(中時新聞網)