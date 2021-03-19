天堂系列骨灰級玩家阿傑透露，2020年有位千萬級課長，為了做出可以製作金色武器的「金布」（神話製作秘笈），花了近千萬元仍無法獲得，「那時候很多盟友說看到這種道具製作的機率真的太扯，賺錢賺得太噁心，雖然還是有人一發入魂（一次就抽中），但這遊戲普通人真的玩不起。」

「雖然道具取得太過容易，會讓遊戲周期縮短，但如果玩家花大錢就是想取得寶物，建議遊戲公司應該要有『保底』機制。」阿傑說，天堂2M即將在本月開服，只怕會有更多心寒的玩家退坑。

本刊調查，在「8591交易網」、臉書社團上已有許多花費上百萬元的帳號正在「賤賣」。去年「紫變帳號」（擁有紫色變身卡）的價格約在20萬元上下，若紅色變身卡等道具收藏有到一定程度，甚至能賣到40萬元至50萬元。

《天堂2M》推出前夕，《天堂M》玩家醞釀退坑潮，開始賤賣紫變帳號。（圖／讀者提供）

但隨著天堂2M即將開服，大量帳號出現在交易市場，紫變帳號最低只要2萬元就能買到，許多YouTuber也替課長兜售原本動輒千萬元的帳號，視裝備、等級不同，砍低到百萬元。

不過，對死忠玩家來說，天堂2M是否上市影響並不大，本刊記者找到一名已經在天堂M消費數千萬元的大課長「阿明」，他去年曾花費近千萬元買進「金變帳號」（擁有金色變身卡）。「退坑潮是假議題，天堂M畫面是2D的，天堂2M則是3D，兩款遊戲的故事及遊戲方式都不太一樣，過沒多久那些玩家都會回來。」阿明說。

《天堂M》玩家阿傑指出，除了受《天堂2M》上市影響，遊戲本身掉寶率、道具成功率低，也是老玩家出走的原因。（圖／柳名耕攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)