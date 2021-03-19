知名建設集團「維多利亞」驚爆家族互鬨掏空案，集團負責人邱明宏，被控涉嫌偽造股東股權轉讓同意書，取得2個姊姊持有的公司1.8億元股份，另侵占集團旗下凱祺建設5000萬資金，並以凱祺2間不動產去擔保貸款3.5億元，賤賣給自己名下的公司，造成凱祺1.2億元損失，台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處搜索邱明宏等人辦公室及住處等11處地點，並約談邱明宏、子女邱信嘉、邱文思、維多利亞建設前監察人郭良全4名被告到案，北檢複訊後，19日凌晨諭令邱明宏以200萬元交保，子女邱信嘉、邱文思各以30萬元交保。

維多利亞集團(Victoria Group）是國內知名建築營造集團，總部位於北市內湖區，由邱明宏父親邱義創立，從1996年開始集團化，旗下有維多利亞建設、凱祺建設、旭地營造、德朗法式餐廳等12家公司及品牌，邱明宏和2個姊姊都是集團大股東，邱明宏曾任集團董事長兼執行長，他的兒子邱信嘉也曾擔任過集團子公司的董事長。

邱明宏在業界首創「辦公豪宅化」，引領商辦建築朝向酒店式會所化，讓他榮獲2013年第15屆「十大傑出領導人金峰獎」，他接受訪問時表示，他十六歲就在父親的工地打工，從高一就發現自己不是讀書的料，立志進入父親公司的核心圈為目標，他並稱為了摸透建築業細節，自願從銷售案場的工讀生做起，在服兵役之前幾乎是以工地為家。

檢調接獲檢舉，邱明宏涉嫌在2018年3月，擔任集團董事長兼執行長期間，疑似用偽造的股權轉讓同意書，把2個姊姊及夏姓股東等人持有維多利亞建設、凱祺建設、大無限實業、旭地營造、雲品保全等5家公司股權吃下來，導致姊姊等人損失1.8億元。

邱明宏另涉嫌侵占凱祺建設的減資款5000萬元，又用凱祺建設的2筆不動產當擔保品，拿去借貸3.5億元給個人獨資設立的天辰、大亮建築2家公司運用，接著再把不動產，賤賣給天辰、大亮公司，造成凱祺建設損失1.2億，合計凱祺建設共被邱掏空4.7億元，邱明宏等人涉嫌《刑法》侵占、背信、偽造文書等罪嫌。

檢調約談邱明宏、邱信嘉、邱文思、維多利亞集團旗下旭地營造前董事長郭良全(案發時擔任維多利亞建設及凱祺建設監察人)4名被告，檢方訊後諭令邱明宏200萬交保、邱信嘉、邱文思、郭良全30萬交保、另傳喚4名維多利亞集團及凱祺建設相關財會人員作證。

(中時 )