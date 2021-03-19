為重振疫情重創後的經濟，美洲各國紛紛提出振興製造業相關政策，台灣精品為讓美洲買主了解臺灣機械具備帶動產業升級的能力，外貿協會即時針對美洲市場舉辦「創造精準未來 - 台灣精品工具機及自動化零組件線上發表會」，由9家具代表性的台灣精品得獎企業發表最新的智慧製造解決方案，吸引共273人次瀏覽。

在發表會中，全球第五大線切割機製造商慶鴻機電分享其創新且多用途之的雷射切割解決方案，專用於高反射特殊材料及複雜加工，可滿足航太、醫療、電子與3C、金屬加工等產業之精密零件切割及加工需求。

台灣瀧澤科技展示各類金屬加工解決方案以滿足多工、高精度、智能化及大尺寸作業需求；亞太菁英介紹專門用於航太複合材料的五軸高速龍門加工中心機，具備高剛性，可提升加工穩定性；凱柏精密機械展示最新型的彈性加工解決方案，透過人機協作減少機器閒置時間及高達90%之人為故障。

此外，達佛羅企業介紹其基於工業4.0概念的智慧自動化解決方案，其包含數控工具機及「ART管理系統」，協助製造商達到彈性及高效生產需求；吉輔企業介紹先進刀倉儲存系統、刀庫，及其彈性ODM服務以協助客戶提升生產彈性；歐權科技分享最新的凸輪科技，介紹該技術於數控工具機分度盤上的運用，及其如何改善製造商的生產效率。

至於台灣氣立則展示用於工業4.0系統的各類先進氣動零組件如何提升自動化設備之作業精度；高明鐵企業則展示各類高精度、高耐用度的電動自動化零組件，以協助客戶建立「智慧自動化」產線。

貿協指出，隨著美洲景氣逐漸回溫及美國的在地化政策，可預見未來對於自動化機械設備的需求持續成長，臺灣機械產業提供的智慧化生產設備與服務，可以滿足美洲市場所需。 外貿協會為協助臺灣機械產業拓銷，除了辦理一系列線上活動外，台北國際工具機展線上展，亦提供國際買家可不受時空限制，瀏覽超過1000家參展企業所展示的各類工具機及零組件產品，並可透過線上會議與參展企業洽談採購事宜。

(工商 )