新北市三重區重新路某銀樓18日上午9時許剛開店，遭3名蒙面歹徒尾隨闖入，歹徒們持辣椒水噴灑70歲蕭姓老闆後再以繩索綑綁，強盜約3千萬首飾後逃逸（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重區重新路某銀樓今（18）日上午9時許剛開店，遭3名蒙面歹徒尾隨闖入，歹徒們持辣椒水噴灑70歲蕭姓老闆後再以繩索綑綁，強盜約3千萬首飾後逃逸，警方當天中午12時許在中和攔截63歲彭姓嫌犯，18日晚間7時在高雄逮捕接送陳嫌50歲夏姓女友，並在夏女住處找到約150兩黃金，19日深夜0時許，在花蓮逮捕70歲陳姓嫌犯，後續將追查另1名嫌犯及其他贓物。

據了解，3名嫌犯在獄中結識，前科累累都有毒品、竊盜、強盜等前科，在獄中長達約30年，估計3嫌年紀加起來擬超過200歲；彭姓、陳姓嫌犯18日上午9時騎乘機車，而另一位嫌犯則乘車在銀樓附近埋伏，待70歲高齡的蕭姓老闆從同棟二樓住家下樓，拉起鐵捲門開店準備營業時，3名歹徒戴口罩、鴨舌帽衝進店內以辣椒水攻擊蕭姓老闆。

遭搶的蕭姓老闆夫妻事後受訪表示，歹徒不僅徒手痛毆蕭男，朝他噴灑辣椒水，見蕭男不斷呼救求援，甚至惡狠狠威脅「你再叫救命，我就刺你」，隨後再以咖啡色膠帶與電鍋、電子鍋的電線，綑綁蕭男手腳，最後將膠布貼住蕭男嘴巴，接著將他帶往廚房控制行動。

歹徒控制老闆行動後，另外2人闖入櫃台，翻槍倒櫃約10分鐘搶走400多兩金飾、2片翡翠和40多顆鑽石，3人得手後，其中彭嫌、陳嫌騎乘機車往中和方向逃逸，另外一人則是自行搭乘車輛離去。

蕭姓老闆的老婆聽到異常聲響，趕緊從二樓住家到店面查看，赫然發現老公被膠帶、電線五花大綁，她連忙協助丈夫脫困並打電話報警尋求協助，然而嫌犯早已逃逸無蹤約3分鐘，而據金飾店初估，損失約3000萬。

老闆娘接受媒體採訪心寒地表示，與丈夫在三重開店至今40多年，首度遇到搶案，當時丈夫在店內被嫌犯壓著痛毆，不停地大喊救命，明明就有2人聽到聲響，好奇探頭朝店內查看，更與嫌犯對望卻逕自離開，連報警都沒報警。

三重警分局林故廷表示，警方獲報後立刻成立專案小組，並通知新北市各區警察攔查可疑車輛，永和警方在中和區和平街前攔查到63歲彭姓嫌犯騎乘與犯案時同車輛，上前將彭男逮捕，19日晚間0時許，警方於花蓮逮捕70歲陳姓嫌犯。

彭男遭捕後，矢口否認犯案，並辯稱是朋友「阿義」花了5萬元要他牽這台車，另彭男全身穿著都已換裝，該車輛車主已經過世，而警方比對身形輪廓後，對彭男說法存疑，目前正在調查中。

警方經重重監視器過濾，騎乘機車的陳姓犯嫌由50歲夏姓女友接送南下至高雄，夏女18日晚間7時在高雄仁武區遭逮後供稱只負責載送陳嫌，並在夏女住處找到約150兩黃金贓物，然而陳嫌故佈疑陣，購買台鐵323車次自強號前往花蓮，警方19日深夜0時許，在花蓮火車站前查獲陳嫌，並起獲改造手槍2枝，目前持續追查贓物中。

(中時 )