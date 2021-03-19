因知名壽司店提出的促銷活動在全台引發「鮭魚之亂」，「資生堂千金」女星李宓昨(18日)晚在臉書分享好友跟上這股風潮改名為鮭魚，請大家爽吃一頓壽司，眼尖網友則發現，李宓所曬照片中，一行人只吃了壽司上的生魚片，桌上留下一堆醋飯，引來眾人砲轟她浪費食物，對此，李宓也回應了。

李宓2017年演出《台北物語》打開知名度，後來她推出〈愛 不凋零〉、〈無畏的勇氣〉等EP，還拍攝個人首部微電影《被討厭的勇氣》，將出道後被黑粉攻擊後自己如何調適的過程曝光，給足外界正能量勇氣，她常被網友批評微整形，後來也坦言有去微調，「現在OK了」，勇敢回應外界質疑。

網友發現李宓和朋友剩下一堆醋飯沒吃，如今她已刪照。（圖／翻攝自李宓Mina臉書）

昨李宓分享和朋友去壽司店照片，寫下：「我桌遊店的好朋友竟然把名字改成煙燻鮭魚，托他的福，我們六個人吃了一頓免費的壽司，不過我還是一直取笑他」，但網友發現李宓和朋友留了一堆醋飯沒吃，質疑他們毫無節制的浪費米飯，見批評越來越多，李宓便火速刪除被批評的照片，並在發文中重新編輯補充：「我自己的都有吃完沒浪費哦！」

李宓發文回應。（圖／翻攝自李宓Mina臉書）

對此，李宓更緊急澄清：「很感謝大家的關心，但是我自己點的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完。請問有人關心我推廣環保素食已經五年了嗎？為了地球和人類不要再吃牛肉了有人知道嗎？我的朋友其中有人不吃白飯大家如此的關心，實在是很希望珍惜食物的朋友們也能跟我一起吃環保素，能夠幫助更多的人！」反覆澄清留下醋飯的是友人，並非她自己。

李宓過去以資生堂千金頭銜出道。（圖／中時資料照片）

而看了李宓回應後，網友不領情繼續批評：「千錯萬錯都是朋友的錯」、「不吃白飯可以點別的，甚至可以不要去吃，難道是因為免費的就可以這樣糟蹋食物嗎？」、「那妳現在知道妳朋友吃免費的還那麼浪費，連妳規勸也無效，就還是別再常跟這種朋友混了吧」、「不吃白飯點刺身就好。浪費糧食真的很不好」。

(中時新聞網)