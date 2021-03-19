東元(1504)集團會長黃茂雄的兒子黃育仁，在17日辭去東友(5438)總經理改任策略長，18日晚間又突然發出聲明，表示即日起請辭東元常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，也讓東元經營權之爭風波不斷。

東元經營權之爭，原本以為與華新(1605)、寶佳三方達成共推董事提名人的共識後將可落幕，但又被媒體報導父子失和，黃育仁要積極爭取接班，並尋求家族支持自提董事名單。

而昨晚他突然發出一封辭職聲明書，內容指出，他自2001年8月返國回到東元集團，一路為集團戮力付出，至今將近20個年頭。提及感謝父親黃茂雄，從小到大的悉心栽培、寄予厚望，以及東元歷代的老長官們的提攜恩情。

但最後也表明心聲，認為今年東元集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心，如何決策布局，才能再次開創新局？這問題讓他陷入長考。因此，沉痛說明：由於東元集團目前的經營路線，將難以面對未來的挑戰。只好痛下決定，即日起請辭東元常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。

(時報資訊)