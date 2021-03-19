東台(4526)董事會通過2020年財報，因受疫情影響，全年每股虧損1.36元，決議不配發股利，股東常會訂於6月10日召開。而歷經2020年的衝擊，今年隨著景氣好轉見逐漸改善，2月底在手訂單回升至36億元。

東台2020年合併營收77.79億元，年減29％；接近整體台灣工具機出口下滑比率；歸屬於母公司稅後淨損為3.47億元，每股虧損1.36元。其中，合併毛利率14％，除因營收急速衰退造成短期內固定成本佔比提高、人民幣對新台幣貶值影響外，為面對從中美貿易到疫情外部市場環境劇變的挑戰，並迎向電動能源車市場、5G與半導體產業成長趨勢，集團進行產品組成的調整與整合，汰弱留強所致。

今年東台集團產品調整發揮功效，歐洲兩家子公司成功打進數家電動車電池殼供應鏈，加上大陸車市回溫與5G成長帶動，集團2月接單達到近3年高峰，單月接單13億元，較1月接單7.8億元接近倍增，2月底在手訂單回升至36億元，較上月提升30％。

東台將於4月15日在證交所舉行法說會，會中針對智慧製造、電動車、5G及半導體佈局有更多說明。

(時報資訊)