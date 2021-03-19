中租-KY(5871)旗下馬來西亞仲利成功（Chailease Berjaya Credit）18日完成5年期3億元馬幣（約新台幣20.2億元）聯貸案，中租指出，此次聯貸案所籌得資金的一半，將首度限定運用於伊斯蘭融資，其餘則將支應業務發展，以拓展多元客源。

仲利成功此次聯貸案由馬來西亞第二大銀行聯昌國際銀行（CIMB）擔任統籌主辦銀行，馬屋業銀行（MBSB Bank）及馬興業金融阿瑪納投資銀行（MIDF Bank）共同參與，展現當地金融機構對該公司經營成果肯定與營運資源支持。

中租指出，此次聯貸案中的1.5億元馬幣，為旗下公司首度限定金額運用於伊斯蘭融資，以支持符合伊斯蘭律法的產品與服務，其餘的1.5億元馬幣則運用於現有車輛分期等業務，盼開拓更多潛在市場。

仲利成功由中租與成功集團（Berjaya Group）於2015年9月合資成立，由中租持股7成、成功集團3成，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利的佳績，2018年成為第二大中古車融資公司，擁有超過1500家經銷商網路。

成功仲利2018年以此為基礎跨入重型機車市場，同年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。目前總部位於吉隆坡，並在新山（Johor Baru）與檳城（Penang）分設南、北2家分公司。

此外，成功仲利於峇株、怡保、馬六甲、芙蓉與關丹等地設置辦事處，今年進一步於淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地新設辦事處，以積極於馬來西亞東部與西部提供產品與服務。

據中租財報揭露，成功仲利2019年合併營收11.03億元、年增達76.72％，營益率自19.93％升至23.29％，稅後淨利2.1億元、年增近1.09倍，每股盈餘（EPS）3.01元。2020年前三季稅後淨利1.46億元、年增0.83％。

(時報資訊)