金管會配合創新板與戰略新板將在第三季開板，宣布完成6項法規及5項函釋修正預告，包括放寬企業籌資彈性，增訂募資用途可用於「合併」有實體生產的製造業，預計3月底正式上路。而創新板與戰略新板開板運作後，目標1年內申請公司家數各達約10家。

金管會此次修正明定申請在證交所創新板上市買賣或登錄戰略新板在證券商營業處所買賣、並申報首次辦理股票公開發行者，公開說明書可檢附最近年度財報。考量新創業者營運風險較高，將限制僅合格投資人可交易買賣。

其次，申請於創新板上市公司為辦理初次上市現增、創新板上市公司轉列一般板時辦理現增，將比照現行初次上市櫃及櫃轉市、市轉櫃規定，應委請專家提供評估意見等。

再者，考量交易量及流動性尚待觀察，創新板上市公司初期不納入信用交易標的，不開放借券、信用交易及當沖。戰略新板興櫃股票則因交易方式不同，對此增訂參考價計算方式。

最後，現行募發準則規定企業若握有大量閒置資金，僅有投資生產設備、購置不動產時才可提出募資申請。為增加公司籌措資金彈性，此次修正增訂募資用途可用於「合併」，使企業在手頭有大額現金時，仍可保留較多現金、採用現金搭配發行新股方式進行。

不過，此次僅開放欲進行「100％合併」公司可提出募資申請，不包括取得部分股權的「收購」。其次，募資計畫須符合具可行性、必要性及合理性。最後，被合併公司對象不包括投資公司，意即鼓勵合併有實體生產的製造業，以活絡實體經濟發展。

(時報資訊)