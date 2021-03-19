知名壽司店推出優惠活動，3月17日到3月18日期間，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」兩字同音同字者，就可享有「全桌免費」，為此，全國已有135人至戶政事務所改名，頓時之間，台灣出現「鮭魚大家族」。

到底鮭魚有哪些好處呢？中醫師陳潮宗表示，鮭魚含豐富Omega-3脂肪酸，這是人體很重要的脂肪酸，又有豐富的DHA，具有護心、護眼、顧腦、抗憂鬱、抗氧化、預防大腦退化等優點。

此外，鮭魚也含有豐富的鋅，為維持男性正常功能的必需營養素，男性可以適量食用，增強免疫力。

陳潮宗指出，鮭魚屬於優質蛋白質，幾乎整隻魚都可當成食材，例如，燉煮高湯、煎成魚排，或是解凍後直接切成生魚片，也可製成罐頭。鮭魚質地較軟，容易吸收，相當適合營養不良者，以及牙口不好的老年人食用。

不過，食用鮭魚也有其禁忌，首先，鮭魚脂肪多、偏油，肥胖或是計畫減重者應該避免食用。此外，鮭魚屬於深海魚類，如果體積較大，重金屬汙染風險就較高。

最重要是，這次掀起鮭魚改名之亂的壽司店，招牌為握壽司、鮭魚生魚片，均屬於生食，陳潮宗說，如果體質為「冷底」、偏寒，不宜食用這類生食，否則容易引發腸胃過敏、腹痛。

陳潮宗建議，在食用握壽司、生魚片時，應該適量，不要為求回本，而一下子吃太多。再者，應加上芥末、嫩薑、紫蘇等較為燥熱的食物，並多喝熱茶，以中和寒氣，幫助消化，以降低腸胃不適。

(中時新聞網)