新北市樹林區近9年前發生滅門血案，一家四口慘死屋內，引發社會震驚。檢警深入追查，很快就排除外力介入，認定是男主人吳鴻慶持刀殺害3名妻兒，再自刎輕生。不僅如此，吳嫌犯案後，還用鮮血在夫妻倆的婚紗照寫下「這是我的，滾出去，我會報仇！恨恨恨！」讓當時參與辦案的員警感到不寒而慄。

據了解，當時37歲的吳鴻慶在瓦斯公司擔任巡檢員，月薪約4萬多元，平時和妻子感情還不錯，工作之餘還會幫忙鄰居檢查管線，是外人眼中的好丈夫、好爸爸，不料他於2012年4月6日向公司請假後隨即失聯，接著連續3天電話都打不通；吳家人接獲通知，同月12日前往吳男家裡找人，才發現4人已慘死屋內。

鑑識人員前往現場採證。

檢警發現，案發隔天上午，吳妻友人曾來電，當時吳男友接起電話說「她在睡覺」，研判吳鴻慶應是在同月7日凌晨，持番刀及水果刀殺害妻兒，接著伴屍數小時，再到客房寫下血書，最後折返臥室自刎。據悉，吳鴻慶生前曾因強硬推銷屢遭客訴，連累同事一起被檢討，進而引發衝突，讓警方一度懷疑動機和此事有關。

不過，吳鴻慶親友透露，吳男妻子婚後罹患癌症，加上兒子出生不久就被診斷出腦性麻痺，他只能獨自扛起家計，生活壓力龐大，因此染上吸毒、酗酒等惡習，導致暴躁易怒，情緒相當不穩定，夫妻倆也常為此發生口角，認為他可能是不堪重壓，和妻子爭吵後情緒失控，才會下手殺害3名至親。

家屬悲慟欲絕。

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(中時新聞網)