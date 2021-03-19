新北市37歲男子吳鴻慶2012年間持刀殺害妻兒3人，並用鮮血在婚紗照寫上「這是我的，滾出去，我會報仇！恨恨恨！」接著在臥室自刎身亡，釀成4死慘劇。據悉，吳男和妻子感情恩愛，孰料女方婚後罹患癌症，小兒子又患有腦性麻痺，月薪僅4萬多元的他獨自扛起全家生活重擔，最後不堪重壓，進而引發悲劇。

據了解，吳鴻慶和大1歲的妻子婚後生下長女，隔年再傳喜訊，誰知女方卻被確診罹患肝癌，然而她執意生下腹中胎兒，結果么兒一出生就被發現患有腦性麻痺；屋漏偏逢連夜雨，吳妻產後又被檢查出罹患子宮頸癌，龐大的醫療開銷及生活負擔，瞬間落到男方的肩頭上，2人的婚姻也開始變調。

吳家大女兒生前活潑可愛。

為了解決困境，吳鴻慶曾向親友尋求幫助，無奈他人幫助有限，加上他每月收入僅4萬多元，實在入不敷出，長期下來讓吳男漸漸感到身心俱疲；或許是為了逃避現實，吳男染上了酗酒惡習，後來甚至開始吸毒，原本鄰居眼中的「好爸爸」瞬間變了一個人，除了情緒變得不穩定，脾氣也越來越暴躁。

案發前，吳妻曾在日記寫下「他又跟那些傢伙在一起，吸毒耶…我不想看他那樣…我要離婚！」不難看出心中悲憤；沒想到，此時的吳男在壓力和藥物的雙重催化下，早已逐漸化身成魔，隨著手中利刃揮砍而下，最終他親手帶走了妻子及2名小姊弟的生命，一口氣殺害3名摯愛，令人不勝唏噓。

大女兒在學校畫出媽媽的模樣，不料母女倆竟慘死刀下。

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(中時新聞網)