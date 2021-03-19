日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃壽司大餐，全台各地竟出現鮭魚之亂的改名潮。律師呂秋遠表示，依照姓名條例規定，一生只能改名3次且改回來也算1次，壽司店短短2天的活動竟能讓135人改名，「實在令人匪夷所思」；更懷疑，若大陸未來以人民幣等值兌換台幣的條件要求台灣統一，「連改名都能了，統一有什麼困難呢？」

呂秋遠17日在臉書發文表示，在家事法院，有種特殊類型的訴訟，稱之為更改未成年子女姓氏。原則上，現在已經沒有孩子出生一定要跟父親姓的規矩，而是由父母共同約定，如果約定不成，就到戶政事務所抽籤。往後如果未成年子女要改姓，離婚後即使單獨監護也不行，除非父母雙方同意，否則就要到法院提告，主張原來的姓氏對未成年子女不利，法官裁定後，才能改姓。改名，就比較簡單，如果是單獨監護，由監護人去更改就可以，不用經過雙方同意。

呂秋遠指出，有鑑於改姓與改名這麼困難，而且依照姓名條例的規定，一生就是3次，改回來也算1次。因此，這次的壽司行銷活動，全國竟然有135人願意為了兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令人匪夷所思。畢竟，never say never，往後還有其他的行銷活動，怎麼辦？要選，當然要選CP值最高的產品，改名2天，能「賺」到的錢畢竟有限，往後如果有和牛、鮑魚、干貝、帝王蟹，也跟著這麼行銷，那麼這135人已經沒辦法參加了，這不是很可惜嗎？萬一以後他也辦理「離婚免費、買一送一」的活動，這些人怎麼辦？而且，百年以後，如果是男生，牌位上寫著，顯考鮭魚，子孫們會不會很尷尬？人生就「烤」這麼一次，從價格來看，烤鮭魚，當然不如烤和牛，不是嗎？

呂秋遠強調，行銷活動要能號稱成功，還在於公司或產品名稱會因為行銷而走紅。花上50萬以內，就能讓135個民眾改名，增加戶政事務所的負擔，還能行銷「鮭魚」，那當然是成功的，但是就某種程度來說，卻是失敗的。首先，活動辦完了，連鎖店的名稱，大概不會有太多人還記得。鮭魚壽司，一般壽司店都會做，所以鮭魚產品的業績提升，也不會只是獨厚這家壽司。但是，大家都會記得，曾經有家壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源，願意改名叫做鮭魚。因此，這是一場無意義的行銷活動，鮭魚紅了，公司的臉卻綠了。

呂秋遠更直言，雖然這次為吃鮭魚改名的比例實際上非常低，但讓他開始懷疑，未來如果大陸以人民幣等值兌換台幣的條件要求台灣統一，「連改名都能了，統一有什麼困難呢？」

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(中時新聞網)