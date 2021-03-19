不少人吃外食，都希望能更吃到「俗又大碗」。一名女網友利用外送平台點了一份烤鮭魚排定食，沒想到送來的小菜竟然是螃蟹，圖片曝光後，不少網友看了之後都大喊「佛心」，紛紛跪求店家名字，留言中有一名網友則透露，該店家位於桃園中壢，不僅CP高，配菜也會每天變換。

送來的鮭魚排非常厚實，配菜也很豐富。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，這筆外送金額135元，真的很佛心。（圖／翻攝自Dcard）

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，晚間利用外送點了一份烤鮭魚排定食，總金額為135元，打開之後卻讓她眼睛為之一亮，沒想到「小菜竟然是一份螃蟹」，除此之外，主食鮭魚排也相當厚實，配菜也不馬虎，她表示，一直以來都知道這家餐廳很划算，但沒想到會這麼佛心。

圖文曝光後，不少網友都跪了，紛紛留言並跪求店家名，「定食隨便都要三百起跳，這才135元？」、「深夜看到這個直接流口水」、「好便宜！鮭魚看起來很厚，配菜也很豐富」、「這家真的超佛心！連湯都料很多」、「有這種餐廳，還需要改名為鮭魚嗎？」、「這片鮭魚在超市買根本不止130」。

其他網友也分享自己叫該家餐廳的經驗，表示真的CP值很高。（圖／翻攝自Dcard）

有人透露店家位於桃園中壢，店名是漢X甕仔雞，這間CP值真的超高，而且小菜幾乎每天都會更換，另外，也有一名網友曬出餐點照表示，當時叫外送備註說不要白飯，本以為這樣就直接出餐了，沒想到白飯卻換成了青菜，店家真的很用心。

(中時新聞網)