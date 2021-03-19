不少人吃外食，都希望能更吃到「俗又大碗」。一名女網友利用外送平台點了一份烤鮭魚排定食，沒想到送來的小菜竟然是螃蟹，圖片曝光後，不少網友看了之後都大喊「佛心」，紛紛跪求店家名字，留言中有一名網友則透露，該店家位於桃園中壢，不僅CP高，配菜也會每天變換。
原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，晚間利用外送點了一份烤鮭魚排定食，總金額為135元，打開之後卻讓她眼睛為之一亮，沒想到「小菜竟然是一份螃蟹」，除此之外，主食鮭魚排也相當厚實，配菜也不馬虎，她表示，一直以來都知道這家餐廳很划算，但沒想到會這麼佛心。
圖文曝光後，不少網友都跪了，紛紛留言並跪求店家名，「定食隨便都要三百起跳，這才135元？」、「深夜看到這個直接流口水」、「好便宜！鮭魚看起來很厚，配菜也很豐富」、「這家真的超佛心！連湯都料很多」、「有這種餐廳，還需要改名為鮭魚嗎？」、「這片鮭魚在超市買根本不止130」。
有人透露店家位於桃園中壢，店名是漢X甕仔雞，這間CP值真的超高，而且小菜幾乎每天都會更換，另外，也有一名網友曬出餐點照表示，當時叫外送備註說不要白飯，本以為這樣就直接出餐了，沒想到白飯卻換成了青菜，店家真的很用心。
文章來源：Dcard - 店家不用賺錢了！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。