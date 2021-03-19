謝忻2019年捲入和已婚「浩角翔起」阿翔車吻風波，演藝事業一度跌入谷底，還被公司短暫冷凍，近日她宣布有好消息，感情上終於有新的穩定交往對象，但部分網友對她過去介入閨密Grace和阿翔婚姻的行為仍未忘懷，甚至批評她和最近在風頭上的林月雲沒兩樣，對此，她受訪回應若能重來，她絕不會再犯錯。

林月雲近日和女兒侯佩岑上節目，談到過往情史爭議忍不住相擁落淚，侯佩岑心疼母親在她童年時期已經努力保護她，而林月雲早年兩度介入閨密婚姻的歷史因此再度被掀，連名言「萬般皆是命，半點不由人」也被社會大眾瘋狂討論，侯佩岑則護母回應，是因為母親年紀漸長又開刀，才會帶媽媽上節目希望留下回憶，對於無意間引發的紛擾相當抱歉，也不想傷害任何人。

林月雲最近上節目，過往情史又被翻出。（圖／中時資料照片）

而謝忻兩年前也被批評跟阿翔老婆Grace是好友，卻被周刊拍到與阿翔在街邊車吻，不僅和有婦之夫過從甚密，更背叛與Grace友情。近日，謝忻宣布撕掉「阿翔小三」標籤有了新男友，對方是圈外人，年紀比她大，也見過彼此父母，兩人目前只希望快樂過日子，還沒考慮婚姻大事。

謝忻近日接受《TVBS新聞網》訪問，被問到林月雲事件，她認為每個人人生都不同，旁人不需要過分「入戲」，至於是否同意「萬般皆是命」？謝忻說她不太相信被動接受命運安排這種事，人生多半靠自己的選擇，犯錯也是因為自己決定錯誤，強調若重來，自己絕對不會再犯一樣的錯，但很少人有重來的機會，未來若在工作時遇到阿翔她應該大方會面對，可能會笑笑點頭致意。

(中時新聞網)