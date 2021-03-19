一名居住在台南的彭姓女子於2月控訴永康區一間幼兒園虐童，2歲女兒的手腕處無故出現類勒痕，醫生診斷為線形擦傷與瘀傷，但園方矢口否認虐待；昨（18日）彭女於臉書更新貼文，心寒地指出教育局因監視器未拍到手腕受傷的直接證據，家長只能靜待調查。對此，教育局聲明，已針對女童遭罰站部分向園方與幼保園開罰，而手腕傷部分因證據不足才另組小組繼續調查，

彭女18日在臉書專頁《靠北惡質幼兒園》上投稿，開頭心寒地寫下，女兒受傷至今已一個月，日前接到台南市教育局的回應果然「不失所望」，教育局回覆，「因監視器沒拍到直接證據，家長只能靜等調查。」

彭女轉述教育局說法，「行為人不適任部分，教育局日前已召開不適任人員認定委員會，基於目前仍缺直接證據證明幼兒手腕受傷原因，為詳加確認事證，就雙方有利不利一律注意，以顧及雙方權益，將另組調查小組詳加確認。」

彭女分享心路歷程，直說對於家長而言，「不知教育局何時要調查、不知教育局何時會懲處幼兒園、不知道教育局如何處理細節」，期間的等待時間每分每秒都難熬，不僅一顆心懸在空中，還得一邊顧著孩子因壓力引發的焦慮創傷反應。

彭女在文末寫下，「台灣歷經數不清幼托事件，但現在仍卡在園方不承認，沒有畫面直接證據，就無法罰的窘境。記得剛開版時，本版口號，『裝睡政府叫不醒，自己的小孩自己救』，引起多少訕笑。而現在，大家能體會我的真實人生體悟了嗎？」

對此，教育局回應指出，女童受傷那天被罰站15分鐘，針對教保員的行為，社會局依違反兒權法第49條裁罰6萬元，教育局亦針對園方管理疏失並處4萬5000元罰鍰。

教育局強調，非常能理解家長對於本案的期待，但教育局須依法並承與在社會局裁處行為人後，立即召開「教保機構不適任教保人員及其他服務人員認定委員會」，惟會中委員認為目前所得資料，尚缺乏幼兒手腕受傷原因的直接證據，且審認不得擔任教保人員之期間涉及當事人之工作權保障，為求審慎並避免爭訟，委員會決定另組調查小組進行調查。

教育局重申，虐童零容忍是市府既定政策。任何不當管教或虐童案件一定會從嚴論處。本案不適任教保人員認定委員會既已決定組小組進行調查，教育局自當尊重其決定，也請家長能耐心等候。

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(中時新聞網)