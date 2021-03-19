小編今天（19日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是18日美國10年期公債殖利率又見急升，一舉攀上1.75％的14個月高點，歐美股市緊張氛圍再起，拖累美國科技股大跌。

【1】美10年債息升破1.75％ 全球股市警戒

美國聯準會（Fed）17日的最新政策聲明對經濟前景更趨樂觀，也暗示寬鬆政策會持續到2023年，驅散市場對Fed可能提前升息的疑慮，美債殖利率應聲從高點回落，美股也收紅創高。但18日美國10年期公債殖利率又見急升，一舉攀上1.75％的14個月高點。歐美股市緊張氛圍再起，美國科技股大跌。

【2】15檔高殖利率股 市場寵愛

台股高檔震盪，隨去年財報陸續出爐，目前逾560家公司公布現金股利，累計現金紅利總額突破7,000億元，更有逾300家股利超越2019年。高殖利率概念股成顯學，多檔個股「漲聲股利」。華碩（2357）擬配息26元，換算現金殖利率逾7％；仁寶子公司智易（3596）配息達6.5元，18日雙雙亮燈漲停。

【3】中美高層今對話 拚４月習拜會

中美高層對話的中方代表已經抵達阿拉斯加首府安克拉治，兩方將於台北時間（下同）19日上午登場。傳中方首次明確提出將與美研議四大目標，包括4月下旬兩國領導人舉行線上「習拜會」、要求美方撤銷川普時期的制裁措施、重建定期高層會晤，以及建立「疫苗護照」核實免疫證明等。

【4】續唱鴿調 Fed暗示 2023前不會升息

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨公布最新決策，依舊高唱鴿調，基準利率和購債規模維持現狀，同時，調高經濟與通膨展望並下調失業率預測。儘管Fed對經濟前景樂觀，利率點狀圖有偏鷹跡象，但仍暗示，至少在2023年前不會升息。

【5】通膨4年新高 巴西開第一槍 大力升息3碼

基於通膨躥升至四年新高水準，拉丁美洲最大經濟體巴西央行17日一口氣升息3碼，將基準利率上調至2.75％，成為2021年全球第一個升息的主要經濟體，凸顯其他陷入相同局面的新興國家可能被迫調高借貸成本。

(中時新聞網)