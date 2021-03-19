中華電(2412)子公司資拓宏宇(6614)，在國際驗證機構英國標準協會(BSI)的專業驗證下通過各項高標準資訊安全要求，有助於強化資拓宏宇業務新商機。

在數位化躍進的時代，各大企業也陸續投入數位轉型階段。而隨著趨勢的發展，資拓宏宇除了深耕服務金融、醫療、政府單位等大型機構外，近年亦布局5G、AIoT等智慧場域應用，積極發展網路新興市場，創造業績新版圖。

然而，在雲端、IoT科技快速演進的同時，駭客攻擊手法更與時俱進，近來網路犯罪集團竊取資料事件頻傳，更為資安帶來莫大的威脅及隱憂，因此資拓宏宇今年更陸續擴大資安布局的投資，務求建構強韌的SOC、MDR，用最嚴密的資安強化作為，使客戶沒有任何疑慮。

考慮到雲端資安威脅的增加，除了原先已經通過ISO 27001驗證的資訊部門維持認證以外，經過一年時間的琢磨準備，憑藉公司自身良好的資安管理系統，經過實地操作114個控制項的條件下，在今年2月以全公司為認證範圍，成功通過ISO 27001：2013資安認證，順利成為在資安方面有著國際資訊安全標準認證的公司企業。

該項認證驗證項目繁多，通常企業僅挑選規模小的業務單位申請認證，且多數接受外部顧問輔導通過驗證的公司，為求快速而選擇使用顧問公司既有作業模式套板，就算通過驗證，未來在實務上也容易遇到不符合業務所需的狀況。

資拓宏宇自身培育出60餘名資安稽核人力，量身訂做出公司專屬的適用制度，並於今年以全公司為範圍，成功通過國際級認證的世界主流資安系統標準；也是市場上極少數能憑藉自身力量通過認證的公司。

獲得認證代表著資拓宏宇不論是在資安制度、機制、系統及防禦上，皆有著優異的水平，也顯示長期以來公司在資訊安全領域的重視與成功，在國際認證的加持下，未來也期望能為全球各地的客戶繼續提供深具競爭力且安全的智慧化解決方案與服務，開拓國外市場，與國際接軌。

(時報資訊)