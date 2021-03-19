美國喬治亞州日前發生連環槍擊案，造成6名亞裔死亡。美國總統拜登今天宣布降半旗哀悼，明天將和副總統賀錦麗前往當地與亞裔領袖會面，商討亞裔族群安全議題。

喬治亞州亞特蘭大地區日前爆發3起按摩館連環槍擊案，造成8人遇害，其中6人是亞裔女性。21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long）已被逮捕，並且以謀殺罪名起訴。

儘管朗恩向警方表示，犯案動機並非出於仇視亞裔，而是為了「戒除上按摩院的癮」。但這起連環槍擊案已引發全美對亞裔社群安全的高度關注，也讓針對亞裔的種族歧視現象浮上檯面。

拜登（Joe Biden）今天下令，從今天起至22日，美國聯邦政府管轄機構、軍事基地與場所降半旗5天，以哀悼這起槍擊案的死難者。

白宮發布訊息表示，拜登與賀錦麗（Kamala Harris）明天原定在喬治亞州舉行的政治活動延期，改為與亞特蘭大當地亞裔社群領袖會晤，商討化解對亞裔族群的持續攻擊與威脅。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，仇外心態激起美國社會對亞裔的恐懼與汙名化，亞裔遭到種族歧視攻擊的情況大為增加。

為確保亞裔安全，拜登上任後不久即簽署備忘錄，譴責與打擊針對亞裔美國人與太平洋島國民眾的種族歧視與仇外心態，表示亞裔美國人與太平洋島國民眾應獲得尊嚴與平等對待。

(中央社)