年紀漸長，肚子上開始多出一圈游泳圈嗎？腹部肥胖會直接影響心臟，也會造成動脈粥樣硬化以及心血管疾病，甚至也會引發骨質疏鬆、失智、糖尿病、大腸癌、代謝症候群、高血壓等健康問題。醫師更指出，這個時間點的女性最危險，若此時控制得宜，可降低心血管疾病發生的風險。

體脂肪可分為皮下脂肪和內臟脂肪，而囤積在腹部、腰圍的主要是分布在肝、腎、胃周圍的內臟脂肪，並且會隨著年紀增加。

●最新研究：光看體重不準，更年期女性腹部肥胖增心臟病風險

腹部肥胖和健康息息相關，一項《更年期（Ｍenopause）》期刊上的最新研究也發現，即使女性體重沒過重，但當腹部脂肪快速增加，恐增加心臟病風險。

「腰圍超標」、「體重過重及肥胖」，是影響更年期後婦女健康的重要因素。(資料來源 / 2018年成人預防保健服務檢查結果統計、康健雜誌提供）

研究團隊找來362名平均年齡51歲的女性，透過CT掃描、超音波測量腹部脂肪、頸動脈內膜厚度。研究發現，腹部脂肪每增加20％，頸動脈內膜厚度會增加2％。頸動脈是供應腦部血流最重要的血管，頸動脈的內膜厚度及動脈硬化斑塊的數量及嚴重度，可以反映全身血管的動脈硬化程度，能預測未來發生心血管疾病的風險。

研究人員薩瑪甘迪（Saad Samargandy）說，更年期女性中有近70％有過重、肥胖等問題，在更年期這段期間腹部脂肪加速增長為每年8％。而台灣女性也有腰圍超標的狀況，根據「2016～2019年國民營養健康狀況變遷調查」，發現45～64歲女性腰圍超過80公分以上的比率高達55.9%。標準成年男性腰圍應小於90公分，女性則需小於80公分。

更年期後婦女即使體重沒有增加，體內脂肪的分布也會受荷爾蒙影響出現變化，腹部脂肪會增加。腹部肥胖、腰圍過粗恐會增加心血管疾病的發生，肥胖也可能引發血糖及血脂肪的異常，導致代謝症候群的發生。因此測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，藉以反映內臟脂肪的堆積，也是判斷心血管疾病風險高低的重要指標。根據衛福部統計也發現，更年期後婦女心臟疾病、糖尿病及高血壓性疾病死亡率，每5歲成長近乎1倍。e

●把握更年期前2年 預先控制腹部肥胖

值得注意的是，新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，研究中提到一個關鍵：在快要進入更年期之前的兩年，腹部脂肪就會開始急劇增加，因此並不是等到更年期以後才要注意，提早預防、控制腰圍，有助降低後續引發心血管疾病的風險。

根據國民健康署統計，國內女性停經的平均年齡約在48～52歲左右，因此可能在46歲後就要積極控制，避免體重增加、腹部脂肪堆積、腰圍變粗等狀況，預防心血管疾病找上身。

如何控制腰圍？需要飲食控制搭配規律運動雙管齊下，才能有效消減腹部脂肪。

美國一項研究指出，民眾每週進行5次、每次持續1個半小時的心肺運動（如室內騎健身車）組，消掉內臟脂肪的效果，比只控制飲食的組別更顯著。快走和山區健走，也具有同樣的效果。因此想要運動燃脂、消小腹，可以嘗試將有氧運動與重量訓練交替進行。

如何控制腰圍？需要飲食控制搭配規律運動雙管齊下，才能有效消減腹部脂肪。(示意圖/Shutterstock)

有氧運動可增強心肺功能，像是游泳、健走、騎自行車、跑步等；重訓運動則增強主要肌群（臀、背、胸、腹、肩與四肢）的肌耐力，可提高燃脂與消耗熱量的效率。

至於飲食方面，除了遵守健康飲食原則外，也可考慮搭配間歇性斷食，過去研究發現，代謝症候群患者若是每天限制進食時間在10小時之內，就有減少腹部脂肪及腰圍的效果。功能醫學名醫劉博仁也指出，大部分民眾只要正確實行間歇性斷食，確實有助消除腹部脂肪。

間歇性斷食該怎麼做？可參考劉博仁醫師的講解。

(中時新聞網)