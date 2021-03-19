民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳遭爆同居，王定宇日前接受電台專訪時重申顏是其房東，卻另自爆大學時曾和某中部立委分租、堪稱「同居」，結果引來同黨何欣純爆怒回擊別扯上她、請王勿亂說。對此，前綠委沈富雄點破關鍵說，何欣純爆氣顏若芳卻不生氣，就是顏心中有鬼，此言獲得網高度認同，直說「真愛」。

對於王定宇稱同居，何欣純爆氣，顏若芳居然不動怒，沈富雄昨（18日）在政論節目「平論無雙」上分析表示，何欣純會跳出來說話，是因為王定宇把她帶入和顏若芳的關係中，不然大學同學大家同住一起分擔房租本是稀鬆平常之事。

沈富雄直言，何欣純是一個女孩子，對於無端涉入婚外情風波中，當然會覺得自己「沒事被人潑髒水」，而且事關自身名節，所以音量大、反應快，講的很徹底，反倒是顏若芳跟王定宇若真的清白，那顏若芳第一時間反應表現絕對跟何欣純一樣，不需等到長官指示，自己就跳出來說話，但為何顏若芳至今不出來澄清？「就是她心中有鬼，這個鬼再怎麼藏，大家都知道有鬼」。

同台的另一資深媒體人邱明玉表示，其實顏若芳一直很想復出，但想談的是公領域的事，而非其私領域，但是上面長官不准，她覺得民進黨這樣對待顏若芳非常不公平，如果2人真的沒事，為何王定宇可以上節目，顏若芳就不行？

對此，大批網友也表示，「王還是一樣，從頭到尾就是一直在鬼扯圓謊，反正你們拿我沒輒」、「何欣純否定王定宇，何的同居跟顏的同居完全不同，顏發言人完全神隱，高下立判，何欣純沒有做壞事」、「何欣純敢講實話，不錯」、「顏對王是真愛」。

(中時新聞網)