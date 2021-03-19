AZ疫苗開打後屢傳不良副作用，包括血栓、嚴重過敏，甚至有死亡案例，在多國相繼宣布停打後，也引發台灣民間高度疑慮。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日在記者會拒絕回答媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗，遭各界撻伐，後雖解釋是一時「鬼打牆」，但有「藍營女戰神」之稱的國民黨立委鄭麗文研判，莊的態度似是有難言之隱，背後恐怕藏著不可告人的祕密。

根據指揮中心規劃，台灣將採購1000萬劑AZ疫苗，佔新冠疫苗採購總數約3成，且目前台灣唯一已到手的11.7萬劑疫苗也是AZ的，預計這幾天就會開打，但近日歐洲多國傳出接種AZ疫苗後出現不良反應，繼奧地利、北歐3國、荷蘭後，歐洲主要國家德國、法國、義大利等共逾20國，也相繼宣布暫停施打AZ疫苗。

莊人祥15日在疫情記者會上，面對媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗時，回應「我為什麼要告訴你？」引起網友砲轟態度傲慢，，隨後莊於隔天、16日在記者會上解釋，那天的狀況是一時「鬼打牆」，他可以再就AZ疫苗停打問題說明，並表示抱歉，不過，另有媒體追問是否因為疫苗壓力太大所致，莊則回應，自己身心狀況良好、謝謝關心，未進一步說明當天為何會「鬼打牆」？

鄭麗文17日在中視政論節目《庶民大頭家》指出，歐盟加上英國已接種1700萬劑AZ疫苗，目前出現15例深層靜脈栓塞、22例肺動脈栓塞，共計37件血栓案例，故雖然台灣專家一再呼籲接種，民眾仍是沒有信心。鄭麗文表示，莊人祥在記者會上面對疫苗相關問題，不僅語塞還語出驚人稱「我為什麼要告訴你？」讓所有人都傻眼，質疑莊是否吃錯藥？雖其隔天解釋「可能一時鬼打牆」，但卻讓外界對衛福部信心更低落。

不僅如此，鄭麗文更直言：「我們發言人是累了嗎？還是說為什麼講話一直吃螺絲，甚至於出現傲慢的一個表現？是有什麼樣不可告人的祕密？還是說到底有什麼話讓指揮官說不出口？愈是這樣，老百姓的信心就愈是低落。」

(中時新聞網)