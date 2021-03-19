智邦(2345)去年合併營收544.63億元，每股獲利9.07元，獲利創下歷史新高，董事會決議擬配發現金股利每股6.5元，若以昨日收盤價262.5元算，現金殖利率2.5%，展望今年，智邦執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，儘管今年訂單能見度優於去年，但零組件料況與匯率波動將是最大不確定因素，智邦除提前因應準備外，對於後續變化也將審慎以對。

智邦第四季合併營收157.14億元，年增加11.98%、季增加9.13%；營業毛利32.68億元，年增加18.06%、季減少3.83%；合併營業利益18.68億元，年增加29.24%、季減少8.10%；合併稅前淨利為16.75億元，年增加26.59%、季減少9.39%；合併稅後獲利為13.61億元，單季稅後淨利年增26.2%、季減少9.27%，單季每股稅後淨利2.45元。

智邦全年合併營收544.63億元，年減少1.69%；全年合併營業毛利115.54億元，年增加5.05%；合併營業利益64.03億元，年增6%；全年合併稅前淨利62.13億元，年增加1.36%；合併稅後淨利50.48億元，年增加1.98%，全年每股稅後淨利9.07元。

智邦執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦持續擴大與全球雲端服務、電信服務、企業客戶合作，其中400G交換器將於110年上半年量產，而因應新型態電信網路建置需求，5G 基地台回傳路由器(Cell Site Router)等電信產品也已量產出貨。除了傳統交換器，智邦也已跨入人工智慧、邊緣計算、共構封裝光學元件等新興技術領域。

馬思睿進一步表示，全球地緣政治情勢的改變，以及後疫情時代的不確定性，讓智邦更加重視提升營運效率，因此，智邦已全面導入生命周期管理(Lifecycle Management；LCM)，以加快產品開發速度；另外智邦內部成立專責工程任務團隊，並同時著手規畫供應鏈與製造基地多元化布局，降低客戶受零組件短缺影響的風險。

展望今年，馬思睿則表示，儘管今年訂單能見度優於去年，但零組件料況與匯率波動將是最大的不確定因素，智邦除了提前因應準備外，對於後續變化也將審慎以對。

(時報資訊)