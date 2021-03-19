Google表示，計劃在2021年在美國各地花費超過70億美元在房地產上，因為隨著Covid-19大流行，Google將恢復支出。

該公司表示，這筆錢將用於在美國19個州擴展辦公室和數據中心，從而創造至少10,000個全職工作崗位。大約有10億美元將專門用於加州。

執行長皮采（Sundar Pichai）在周四的部落客文中說：「Google文化的核心是緊密合作來建立社區，它將繼續成為我們未來的重要組成部分。」 「因此，我們繼續在全國各地的辦公室以及我們的母國加州進行大量投資，今年我們將在加州投資超過10億美元。」

在大流行之後，Google母公司Alphabet去年暫停了房地產支出，去年第二季度Google的收入也首次出現較前年同期下降。

隨著公司積極發展其雲端業務，數據中心的擴張也隨之而來。該公司在上次財報中公佈了該業務的經營業績，顯示Google去年營收130.6億美元，虧損56.1億美元。Google雲端執行長托馬斯·庫里安（Thomas Kurian）上個月告訴投資者，他現在專注於發展業務，並著眼於未來的盈利能力。

該公司計劃從今年秋天開始將員工叫回辦公室。皮采此前曾表示， Google不會採用永久性的遠端工作計劃，他預計大多數員工將從9月開始每週三天到指定的辦公室工作。

皮采表示，作為擴張的一部分，該公司將在其位於亞特蘭大，華盛頓特區，芝加哥和紐約的辦事處增加數千個新職位。

皮采說：「這將有助於我們先前宣布的種族股權承諾的一部分，為多樣化的社區帶來更多的就業機會和投資，」 皮采補充說，2020年是有該公司史以來在美國僱用黑人和拉丁裔員工的最大一年。

該公司計劃在西雅圖、休斯敦和密西西比州開設新辦事處。它正在計劃在多個城市進行一些大規模的地面開發，包括在其位於加州山景城的總部附近，該處正在整合住房。

(中時新聞網)