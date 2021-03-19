北寮國小附設幼兒園小朋友玩救災創意保齡球。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北寮國小附設幼兒園小朋友玩救災創意保齡球。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

回收寶特瓶裝水當球瓶，舊消防水帶捲成保齡球，台南市消防局宣導清明防火、住宅加裝火災警報器，第2救災救護大隊南化消防分隊發揮創意，與北寮國小附設幼兒園小朋友玩創意保齡球，活動中加入宣導，小朋友從遊戲中學防災知識，更記得住。

時值清明節前重點宣導區間，又逢近來台灣久旱未雨，各地乾燥易燃，南化消防分隊協調轄內各國中、小排定防火防災宣導，宣導課程採互動式問答，並發放精美宣導品。

南化消防分隊日前至南化區北寮國小附設幼兒園，進行防火防災暨住警器創意宣導活動，以趣味問答方式提醒小朋友清明防火、燃放爆竹、禮讓救災救護車輛、使用燃氣熱水器注意事項、安裝住宅用火災警報器等課題。

特別的是，南化消防分隊發揮創意，以回收寶特瓶裝水當球瓶，舊消防水帶捲成保齡球貼上住警器圖案，讓小朋友穿著消防衣玩創意保齡球，認識加裝住警器的重要性，小朋友玩得欲罷不能，也從中學到消防知識。

消防局第2救災救護大隊長丁春能表示，防火、防災的觀念就如同參與本次創意宣導體驗活動般，目的是將相關觀念融入於日常生活，然後將接收到的知識傳遞給家人、朋友，並希望透過辦理宣導活動使民眾更加熟悉各類防火防災知識，期預防災害發生、並於災害發生時立生應變之能力。

(中時 )