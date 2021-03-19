吃起來口感綿密的酪梨，經常跟牛奶作搭配，打成酪梨牛奶，喝起來營養又健康。近期一項研究表示，每天吃酪梨可改善腸道健康、養好菌，研究發表在《營養學雜誌》（Journal of Nutrition）上。

●酪梨吃起來有飽足感 還能降低血中膽固醇濃度

研究的主要作者Sharon Thompson表示，在過去眾所周知，酪梨吃起來有飽足感，並且能夠降低血液中的膽固醇濃度，但卻不知道酪梨是如何去影響腸道微生物和微生物產生的代謝產物。

美國Illinois大學的研究小組希望評估酪梨日常攝取量，對身體健康的人、超重的人和肥胖的人的影響。研究對象包括163名25至45歲的參與者，研究時間為期12周。

研究人員將參與者分為兩組，其中一組攝取了包括酪梨在內的一餐，每位參與者可以在早餐、午餐或晚餐時攝取替代餐（所謂替代餐是一頓飯中的一部分由酪梨來取代）；而對照組也吃了類似的餐點，但是其中沒有包含酪梨。

●每天至少一餐有吃酪梨 會讓胃腸中有更多的健康微生物

兩組成員在12周的研究期間內，均提供了血液、尿液和糞便的樣本。從研究中發現，每天至少一餐有吃酪梨，會讓胃腸中有更多的健康微生物；此外，酪梨組的人的糞便中，脂肪的排出量比對照組多一些。

Illinois大學食品科學與人類營養學系的營養學助理教授Hannah Holscher表示，更多的脂肪排出意味著這組人從他們所吃的食物中吸收的能量比較少。這可能是由於體內膽酸的減少，膽酸是消化系統所分泌的消化液，能促進脂類物質的消化和吸收；研究發現，酪梨組的人的糞便中膽酸含量比較低，因此所吸收的脂質比較少，脂肪就會隨著糞便排出體外。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康星球）

(中時新聞網)