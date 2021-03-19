向來很敢放話的「球爸」拉瓦爾鮑爾，這次又有驚人之語了！球爸最近接受《ESPN》訪問時嗆聲，「球哥」朗佐鮑爾不該留在鵜鶘，他也很不喜歡看到球哥現在打球方式，因為球爸認為，球家三兄弟應該全去黃蜂替「飛人」喬丹打球。

「朗佐鮑爾不該留在鵜鶘，他一直是個組織者，你為什麼要把他變成守在角落投三分球的傢伙，或把他變成防守專家？」球爸表示，「錫安威廉森與英格拉姆職業生涯從來不是組織者，現在你反而想把球交到他們手上，成為進攻組織者嗎？」

其實朗佐鮑爾本季投籃表現突飛猛進，包含投籃與三分命中率都大幅提升，可是球爸仍對他的助攻數據下滑感到沮喪，因為球爸認為球哥可以幫助錫安威廉森與英格拉姆輕鬆取分，「我希望球哥趕緊被鵜鶘交易，我很不喜歡看他那樣打球。」

球爸的真正想法，還是把球家三兄弟都找去黃蜂打球，在去年選秀會期間，球爸就守在喬丹身邊，拚命灌輸球家三兄弟適合同隊打球想法，只是找來朗佐鮑爾跟拉梅洛鮑爾也就算了，利安吉洛鮑爾根本還沒打過NBA，憑什麼可去黃蜂效力！

(中時 )