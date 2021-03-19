桌球界金童玉女福原愛、江宏傑驚爆4年婚變，女方被拍和高帥男去橫濱約會，雖她澄清只是諮詢開公司事宜，絕沒有不倫戀行為，但已重創形象。日媒報導，過去福原愛辛勤練球的經歷曾寫入小學道德課本中，如今傳出負面新聞，引來許多家長反應希望刪除相關內容，而江宏傑這方昨深夜仍繼續曬兩個孩子的近況，但已不像過往會在甜蜜標註福原愛的帳號，夫妻可說陷入冰點。

福原愛、江宏傑婚姻觸礁的消息震驚台日網友，男方被揭露長期對妻子精神霸凌，福原愛則被曝光和高帥男兩人到橫濱遊玩，福原愛第一時間強調高帥男是支撐她心靈的朋友，並解釋兩人沒有不倫，是各住一間房，6、7年前她經朋友介紹認識高帥男，年初回到日本後才主動聯繫對方，她自認有很多缺點，又因最近開公司需要尋求意見，才找對方出來。

江宏傑曬出一對兒女玩樂影片。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

日本媒體近期報導，被譽為國寶的福原愛小時候在媽媽激勵下，和哥哥努力練習桌球，雖有想放棄的時候，但堅持到最後，最終獲得奧運銀牌，這段經歷被選入日本廣濟堂出版的教科書《小學生道德2》中，未料福原愛最近因婚變引發軒然大波，許多家長擔心孩子會受到影響，甚至有住在東京媽媽表示，自己念小二的小孩已經有點明白「不倫」的涵義，質疑福原愛的相關內容是否仍該出現在課本中。

對此，廣濟堂回應會再討論，再決定是否該提出相關申請，仍不確定是否該移除提到福原愛的文章。而江宏傑婚變爆發後，曾發表聲明對福原愛的愛不會變，近日更大動作反擊強調沒有將育兒工作交給福原愛一人，關於婚戒接受贊助、拿愛媽與小朋友人質作戰、分居等諸多傳言並非事實，昨晚他再度曬出一對兒女在家裡玩玩具車的影片，可見姊弟倆感情超好，但江宏傑這方依舊未再標註福原愛帳號。

(中時新聞網)