知名衛生棉品牌「愛康」跟風鮭魚之亂，18日以圖文方式「我只是個臭鮑魚」行銷公司產品，卻因臭鮑魚影射女性私密處，引發網友撻伐、抵制購買，創辦人何雪帆18日也二度道歉，仍未能止戰，具有醫師身分的前立委林靜儀也在其臉書專業發文，宣導衛教知識。

愛康18日推出的文案，先以文字敘述「吃魚也要認識魚，除了改名還可以多學習」，並貼出多張魚的照片，再用一張鮑魚圖，並以第一人稱自述「我只是個臭鮑魚」，用了該品牌的產品後，變得又香又亮。

將女性私密處影射為臭鮑魚的文案，多數網友不買單，更有網友挖出愛康過去的行銷影片、文案，數次拿鮑魚來譬喻，例如「生猛海鮮臭鮑症」、「保持港口沒有魚腥味，大船回來了」等字句，使不少網友揚言再也不買、抵制產品，質疑「這種文案為什麼會過」、「一點也不幽默」、不尊重女性等。

林靜儀也在臉書指出，她「臨床工作20年極少被病人陰道臭過！除非有非常特殊的感染或陰道異物！」，她也質疑，為什麼陰道要香？香給誰聞？

林靜儀也宣導，林靜儀指出，過度清潔、長期使用護墊也常見反覆陰道炎的狀況，因清潔會破壞陰道內好菌，而護墊會使私密處處於潮濕不透氣的環境。林靜儀認為，用帶有歧視的形容詞，強化女性對於身體的羞恥感，「非常非常惡劣」。

愛康創辦人何雪帆18日兩度發文道歉，並指「每一則留言我都有閱讀，虛心接受並檢討，對於今日的素材被通過並發送出來，也是我們的審核機制有不夠完善之處，我們將做出調整並加強團隊日後的教育。」及「千言萬語都無法抹去給女性們帶來的不適感，我們將用後續的日子，持續在原先推動性平與女性意識的工作裡努力彌補。」

(中時 )