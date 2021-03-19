疑似捲入網紅團體《含羞草》團員舞廳遭砍案的28歲蔡姓男子，本月16日凌晨與謝姓妻子在前金區六合二路酒店消費完離場後，遭數名男子持刀強擄，帶去左營區一處偏避處動用私刑凌虐後丟包，警方逮捕涉嫌行兇的五名嫌犯，嫌犯供稱是受到一名潘姓男子唆使，目前潘男仍在逃。

涉砍「含羞草日記」團員嫌犯遭擄凌虐丟包，警逮5人。(中時資料庫)

昨晚警方將嫌犯移送檢方複訊後，檢方聲押其中一名劉姓嫌犯，最後遭諭令交保。

警方初步調查，根據蔡男自己供稱，這起糾紛起因是，27歲潘姓男子懷疑蔡男與其女友有曖昧不明男女關係，才會唆使友人將蔡男帶走理論，過程中蔡男遭毆打，造成頭部及腳部有擦挫傷，經送往榮總醫院診治，並無生命危險。

據悉，這名受傷的蔡姓男子疑似捲入網紅團體《含羞草》成員超艾夾日前在高雄舞廳遭砍案，但幕後真正原因是否如蔡男子自己所供稱是男女糾紛，警方還需進一步釐清。

高雄警方昨天逮捕涉嫌行兇的四名嫌犯後，四嫌均供稱被一名綽號「黑仔」的潘姓男子唆使，前往酒店外埋伏當街擄人，接著將蔡男拉上車，先動手毆打凌虐後，丟包在左營高鐵路旁後逃逸。

四嫌供稱不清楚潘男的動機，除了落網的四名嫌犯外，警方也前往屏東，逮捕協助潘嫌逃亡的男子。目前全案都還在釐清案情，確認是否還有其餘幕後原因。

(中時新聞網)