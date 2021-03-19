抬頭看天空，是藍天白雲嗎？還是全天霧濛濛？這幾年，台灣民眾常受「霾害」之苦，PM2.5經常達到「紫爆」最高等級。研究顯示，PM2.5會誘發過敏，並與心血管疾病、肺癌相關。

●空氣品質不良 外出戴口罩、減少戶外活動時間

面對空氣品質不良情形，建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露（口罩應儘可能與臉部密合）；此外，也應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病者。

●白色食物助顧肺 常吃7種食物勤保養

此外，中醫師林佩蓁以中醫學的角度來看，白色食物有很好的顧肺作用，具有滋潤肺部、補充津液的功效。而空氣污染主要威脅呼吸道系統的健康， 平日應該攝取哪些食物來保養？

1、水梨：不管是生吃或熟吃水梨，對肺都都很好，若想加強潤肺的作用，可試試冰糖燉水梨。

荸薺具消炎、抑菌、並有清肺化痰治療呼吸系統疾病、利腸通便、利尿等作用。(圖/本報系資料照片)

2、馬蹄（荸薺）：荸薺具有清肺熱，又富含黏液質，有生津潤肺的效果，不管是生吃、熟吃都可以，但要注意，因為馬蹄比較有寄生蟲的問題，建議食用前要洗淨，或是煮熟再吃。

3、甘蔗：中醫認為，甘蔗入肺、胃二經，具有清熱、生津、下氣、潤燥、補肺益胃的特殊效果。

4、蓮藕：鼻子過敏或是黏膜容易發癢的人很適合吃蓮藕。

5、綠豆：綠豆能解諸毒，而空氣污染就是一種毒，但要注意天氣冷的時候，或體質較寒的人就不建議多吃。

6、蜂蜜：蜂蜜具有滋潤呼吸道的作用， 美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）認為，蜂蜜的止咳效果比咳嗽糖漿還好。

7、百合：百合的清肺潤肺作用是眾所皆知，像是百合炒牛肉，或是用新鮮百合煮粥，對於肺弱、神經衰弱的人都很有效。

(中時新聞網)