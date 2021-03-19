馬來西亞法院去年12月裁定 將引渡北韓男子文哲明到美國

北韓因不滿馬來西亞法院批准，將1名涉嫌洗錢的北韓人引渡到美國受審，認為這是絕不能容忍的嚴重敵對行為，周五宣佈與馬來西亞斷交，並警告美國，會因此付出代價。

據朝中社和路透等外電19日報導，馬國最高法院9日裁定，吉隆玻當局可以將北韓男子文哲明（Mun Chol Myong，音譯）引渡到美國，面對洗錢指控。

北韓外務省透過朝中社發表聲明說，馬來西亞極力巴結平壤的頭號敵人美國，引渡無辜的北韓公民，徹底破壞了基於相互尊重自主權的兩國關係，一切後果需由馬來西亞承擔，而幕後操縱者美國也將為此付出相應的代價。

聲明中說，文哲明在新加坡從事合法對外貿易活動，所謂他參與非法洗錢是捏造的。此外，北韓還說，美國是這次事件的幕後黑手，因此已警告華府，將為此付出代價。

北韓最高領導人金正恩的檔案照。（美聯社、朝中社）

不過，據悉文哲明與家人在馬來西亞已10年，他違反聯合國制裁令，從2013—2018年透過在新加坡任職的貿易公司，並偽造文件，購買奢侈品運返北韓。

美國聯邦調查局（FBI）先前主張，文哲明涉嫌違反國際對北韓制裁，將酒類和手錶等奢侈品運到北韓，並透過皮包公司洗錢等，而於2019年5月要求馬國，將他引渡到美國。雖然文哲明否認相關指控，但馬來西亞法院同年12月仍判決引渡。今年3月9日他雖提出最後上訴，但仍失敗。而辯護律師說，文哲明只負責經中國大陸銷售到北韓的棕櫚油和食油，又說公司裡其他新加坡籍主管沒遭指控，而直指引渡文哲明背後有政治動機。

北韓與馬來西亞1973年建交，但由於北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男2017年在吉隆坡遇害後，雙方互相驅逐大使。兩國2019年雖就復交舉行會談，但因受新冠肺炎疫情影響，相關進程停滯不前。

(中時新聞網)