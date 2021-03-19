【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月17日、18日知名壽司店推出活動，只要名字中有「鮭魚」同音字的就可以六到九折，同音同字甚至全桌免費！聽說引起了一陣改名潮，光是這兩天就有60多位鮭魚先生或是鮭魚小姐！

其中最讓我佩服的就是這位劉先生，他已經設想好未來可能有其他廠商會推出類似活動，把想得到的高級食材都取成了自己的名字，真是太有創意跟遠見啦！

不過還是要提醒大家，根據我國姓名條例規定，每個人一生除掉特殊原因只有「三次」改名機會，如果貪圖一時的便宜改成鮭魚先生或小姐，又要改回來的話，就只剩下一次機會了喔！

大笑之後，突然湧起濃濃的悲哀，在我成長的年代「時代考驗青年，青年創造時代」，為了實現鴻鵠大志，週會要朗讀青年守則。

那時候的價值觀與理想讓我們可以奮力向前，過去我們說：身體髮膚，受之父母；現在，為了一份免費的餐，可以煞有介事的改名。

也難怪警專招生會向愛到夜市打氣球的人招手廣告了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)