【愛傳媒LinBay 好油專欄】預算中心白紙黑字的政府資料拿出來，「產銷調節緊急處理計畫」支出6.59億元，3.23億元是買滯銷農產品來做「堆肥」；也能凹成堆肥、掩埋占總收購比率多少無法計算；反正不僅有農發基金為後盾，還有去年的新冠肺炎紓困特別預算可用；最高民意機關立法院不能監督部會的經費使用，外界不可以對政策有質疑，有疑問者就是不懂農業、不實報導。

官員政客隨便講，一頂不照顧農民的大帽子扣下來，就能掩飾農政單位的失職與失能，反正同黨立委需要農業經費安撫地方不會出聲；就算是負責監督的各個在野黨也分辨不出來，不僅相關資料拿不出來，也看不出政府大內宣的端倪，農委會就是「笑你不懂」。

有鑑於農糧署說不清楚有多少的比例做堆肥去了，剛好有一張農糧署的圖表我們可以幫他看，高麗菜461公頃，花了46,049,000平均每公頃10萬左右，外銷2955公噸，不要用一公頃能裝50公噸那麼嚴格的數據，用一公頃裝30公噸好了，外銷2955公噸，大約98.5公頃，算100公頃好了，剩下大概埋了361公頃，花了3610萬。

柑橘，這個我就沒辦法評論了，因為如果是1041公噸，後面不可能有加工5460公噸，如果是1041公頃，又沒有寫公頃，而且也不可能那麼多，所以農糧署真的是把大家都當菜包，反正你們也看不懂。

鳳梨8205噸，經費80,578,000，每公斤9.8元，外銷643噸，我看到這個數據也很好奇，外銷可以用這樣去化的貨來做？誰外銷到底敢用去化等級的貨來裝？

啊！一定是我不懂農業，才會覺得不合理，懂農業的農糧署覺得用去化的貨來外銷是很合理的啊。所以外銷加加工有2744，埋了5461公噸，約5352萬。

番石榴1646公噸，經費20,886,000，每公斤12.7元，內銷加加工1928公噸，天啊，我們農業真的是超強的收購1646公噸，然後可以有1928公噸可以內銷 加加工，足足增加了18%之多，這真的值得諾貝爾經濟學獎了，根本是現代農產運銷的奇蹟。

我知道了，一定是埋了-302噸，所以才能打平。

紅龍果2922公噸，經費54,264,000，每公斤18.6元，加工跟內銷用了878公噸，埋了2044公噸，費用約3801萬。

芒果，又出現了139噸有2352噸加工的情況，究竟這數字哪裡出了問題？這數字一定沒有問題是提出疑問的人有問題。

檸檬也是收購1190公噸，加工2038？膨脹的越來越厲害了，之前18%不夠看，現在快100%了，這才是台灣農業的世界第一吧？

文旦4813公噸，經費99,384,000，每公斤20.7元，內銷加加工1052公噸，所以埋掉分3761公噸，費用約7785萬元。

從農糧署提供的圖表可以知道，最少埋了20,548萬，約2.05億以上是埋掉的，雖然農糧署自己不願意算，但我還是很熱情的依照他們提供的資料算一個大概出來，對於我這麼熱情的行為，農糧署就不用感謝我了。

至於農糧署拿這種圖表出來，又要笑人家不懂？我是真的不懂，要怎麼才會收購1190公噸，加工2038公噸，這已經遠遠突破物質守恆了，我也希望專業的農委會能告訴我，讓我能懂。

作者為知名評論人

照片來源：農糧署圖表。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)