台北天母區常被戲稱是天龍國中的「天龍國」，一名網友日前去天母某餐廳吃飯，點了520元一份的豬五花，送上來的餐點卻讓他大傻眼，因為五花肉僅手掌大且很薄，另還有五根生菜與一疊醬料，詢問老闆後竟得到「這是我們天母本地豬」的回應，讓他直接翻白眼，引起網友討論，不少人開酸「天龍豬非凡品」，也釣出許多在地人揶揄說，住天母都不知道哪裡有養豬，該不會是家中的麝香豬？

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前去台北天母的某家韓國料理店吃飯，點了一份「石燒豬五花」要價新台幣520元，但餐點內容只有兩片手掌大的五花肉、五根生菜與一疊甜辣醬。

豬五花薄又小2片520元，老闆稱是天母本地豬，4千人秒傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友當下看到秒傻眼，也立刻詢問老闆說，就這樣要520元？對此，老闆則說「這是我們天母本地豬！」讓他聽完忍不住直接翻白眼，也忍不住在心裡揶揄「好吧！台北什麼都貴，能在天母養豬真的很厲害。」

老闆的回應吸引4000多人按讚朝聖，不少網友留言酸說，「台北物價漲，連養豬都特別高檔」、「天母能找到一塊地養豬，貴也是合理」、「天龍國的天龍區，當然是天龍價」、「原來豬肉是跟房價成正比」、「天母兩個字就燙金了，換成信義直接鑲鑽」、「身為天母人的我，這真的太凹了吧」、「天龍豬非凡品」。

許多居住在天母地區的網友則驚呼，「我怎麼不知道天母有養豬？」、「原來天母有養豬場，是我知識淺薄」、「天母哪裡可以養豬」、「原來天母有養豬，住在那邊的我今天第一次知道」、「我還真的不知道天母有養豬，是不是自己養大的麝香豬？」

也有不少網友直言，曾在許多高評價的店中踩過雷，因為現在很多人的心態是「怎麼可以只有我踩雷」，所以吃到雷的東西，肯定是要給五星好評的。

(中時新聞網)