「珍愛藻礁公投」活動昨遞交70萬份連署書給中選會，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，感謝每一位熱心投入連署工作的偉大台灣公民，同時點名諷謝蔡總統、經濟部長王美花、立委鄭運鵬等8人，是扮演反派角色的幕後英雄，因為他們一再提油救火，才掀起滔天巨浪。

孫大千說，藻礁公投送出70萬份連署書，真是令人感動的一刻！這是台灣有史以來第一次不分黨派、不分統獨、不分顏色，共同為了捍衛地球自然資產的普世價值的全民運動。感謝每一位熱心投入連署工作的偉大台灣公民！同時，也要加場感謝下列8位扮演反派角色的幕後英雄，如果沒有他們一再提油救火的搏命演出，恐怕也沒有辦法掀起如此的滔天巨浪。

孫大千說，

一、蔡英文總統：拍胸脯保證藻礁永存，把環保人士耍得團團轉了好幾年，把謙卑掛在嘴上，卻打算蠻幹到底。

二、經濟部長王美花：威脅台灣人民在藻礁和自己的肺之間只能做一個選擇。

三、農委會主委陳吉仲：明明只是路人甲，硬要被推出來擔任公道伯。

四、民進黨發言人：拚命想把捍衛藻礁和重啟核四綁在一起。

五、綠色網軍部隊：異想天開地把環保團體抹紅成為中共同路人。

六、王浩宇：用影射的手法栽贓陷害潘忠政老師。

七、經濟部官員：欺騙台灣人民開發面積只有23公頃，最後慘遭打臉。

八、鄭運鵬：最後還要跑出來湊熱鬧，無知的發言讓粉紅風暴二階連署工作劃下了一個完美的句點。

(中時 )