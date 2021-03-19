儘管熱火已跟雷霆完成阿里查的交易，但根據《邁阿密先驅報》記者貝瑞傑克生19日爆料，找來本季還沒出賽的阿里查，只是熱火的補強備案，他們原本真正的目標，還是火箭前鋒塔克與馬刺前鋒蓋伊，可惜最終都因無法提出合適籌碼告吹。

目前火箭已把塔克交易到公鹿，蓋伊則因馬刺提出過高價碼，讓熱火無奈選擇放棄，只是可以清楚看出，上季爆冷闖進總冠軍賽跟湖人爭冠的熱火，並不滿足當前陣容的心態，接下來恐怕還會繼續找尋合適補強人選，企圖增添奪冠本錢。

根據貝瑞傑克生報導，熱火也跟馬刺繼續尋求交易艾卓吉的可能性，可惜就算熱火提出布雷德利、里納德、哈克利斯等球員交換艾卓吉，馬刺還是遲遲不肯點頭，儘管艾卓吉當前已跟馬刺分道揚鑣，馬刺還是希望能用艾卓吉換回更多籌碼。

目前距離本季交易截止日(26日)，已經僅剩1周時間，熱火想要繼續補強的動作恐怕必須快一點，畢竟找來阿里查應該沒辦法提升太多戰力，他目前還因養傷遲遲沒辦法上場，熱火可能必須趕緊找尋其他補強人選，好讓他們能在季後賽再次爆冷。

(中時 )