日台交流協會也搭上這波鮭魚熱，揭露有關鮭魚的冷知識。（圖擷自日台交流協會）

日本最大迴轉夀司店夀司郎來台開店近3年，近日因祭出超免費吃夀司促銷活動，竟引來消費者爭相改名，造成一波台灣鮭魚熱潮，由於台人反應太過奇葩，竟也引起國際關注，日本社交平台更是爭相熱議。日台交流協會也搭上這波鮭魚熱，揭露有關鮭魚的冷知識。該協會臉書指出，其實日本正宗料理很少出現「鮭」這詞，而大家吃生吃的鮭魚都是來自養殖的，唯有北海道「ルイベ」料理例外。

台灣近日大量出現鮭魚先生、小姐，引起日台交流協會關注，該協會昨在臉書上發文表示，其實日本的壽司菜單上很少出現「鮭」（さけ）這漢字。如果有注意過日本的壽司菜單，就會發現鮭魚類壽司總是不用漢字出現，而以「Salmon」（サーモン）表示。為何有此差別？並不是使用外來語比較帥氣，而是因為「鮭」指的是天然生長的鮭魚，而「Salmon」則是生食用的養殖鮭魚。

發文也解釋，天然鮭魚有衛生上的考量，基本上不會拿來做成壽司，不過北海道的鄉土料理「ルイベ」則是例外，因其起源就是將天然鮭魚冷凍後於冷凍的狀態下食用的生魚片。據說是過去冬季捕到魚後，人們會直接將鮭魚埋進厚厚的冰雪裡保存，由於嚴寒的低溫有滅菌效果，因此可以拿來生吃。臉書小編開玩笑說，大家除了關注改名為鮭魚、極品鮭魚、鮭魚丼飯…等披著鮭魚皮的人類以外，也可以同時把真鮭魚的小知識學起來。

貼文一出，底下日本人網友看了超意外，「原來天然的不能吃生的，以為生魚片都是天然的最好吃！」，其他台灣網友也驚呼，「長知識了」、「『這個鮭魚』實在是太厲害了」、「台灣郎真的嚇壞壽司郎」、「壽司知識還是聽日本人講的比較準確」。也有人發現，日台協會的人在台灣待久也俏皮玩起來了，「披著鮭魚皮的人類」這句夠幽默。

(中時新聞網)