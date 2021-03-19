民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，王定宇昨日（18）受訪提到，他讀成大時就與學弟妹分租，有一個學妹還是某中部立委。不滿被影射「同居」的同黨立委何欣純表示，王應把事情講清楚、不要扯到其他人；今日（19）更爆出王事後私下傳訊息質問何「怎麼下手這麼重」，令她不堪其擾決定不再理會，但王仍不斷傳訊騷擾。

王定宇18日接受電台專訪，主持人問他為何不住立委會館？王表示，他覺得立委會館是一個嚴肅的空間，左右鄰居都是立委，樓下還有駐衛警，就算叫外送下樓取餐，也還要穿西裝褲，感覺是公務的延伸。王再度澄清與顏若芳是房東與房客關係，強調跟顏就像哥們般，還自爆在成大就讀時，曾經跟學弟妹一起分租3房2廳的房子，其中一位是現任中部某女立委，當時一起同住在一個屋簷下，那才叫「同居」。

隨後媒體就聯想到何欣純就是王定宇當年的「同居人」，何後來受訪時也承認，但強調大學生為了省錢，分租公寓、房子很普遍，因在大學社團認識王定宇，所以一起分租房間，不過，當時分租不是只有她跟王，還有另一位學姊，4人分租3間房間，兩件事情不能這樣類比。何欣純怒批，對於把事情扯到她身上非常意外跟震驚，其實王只要把事情說清楚就好，不必扯到其他人，更嗆「到最後你說了100個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情」。

《自由時報》今日則報導，何欣純痛批王定宇昨晚不斷抱怨她「怎麼下手這麼重」，附上許多新聞連結表示對她的說法感到遺憾；遭何反問後王卻回道「妳需要這樣嗎？」何不堪其擾不再理會，王仍窮追不捨不斷傳訊息質問。何氣憤表示，這整件事都與她無關竟還被說下手太重，她會被扯進此風波都是王害的，她本人才是相當傻眼且深感不可思議，王態度毫無反省之意，顯然只想到自己。

(中時新聞網)