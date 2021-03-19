受美股下跌拖累，台股加權指數19日開低在16,186.46點，台積電（2330）開在594元，再度跌破600元關卡，大型權值電子股大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）紛紛走跌，指數跌幅擴大逾百點，回測月線16,148點。

美國十年期公債殖利率衝高1.7％，投資人對高成長科技股的估值產生疑慮，油價重挫拖累能源股，美國四大指數18日全面收低。

道瓊工業平均指數3月18日下跌0.46％（153.07點）、收32,862.30點。那斯達克指數重挫3.02％（409.03點）、收13,116.17點。費城半導體指數重挫4.23％（131.70點）、收2,976.22點。

統一投顧指出，雖然聯準會釋出持續寬鬆言論，希望能夠化解資本市場擔憂，不過，效果僅有一日有效。美債殖利率短暫回軟後，目前仍持續緩步攀升，導致美國科技股再度重挫，恐將迫使台股面臨回檔壓力，預期短期台股仍將維持在月線附近震盪整理。

操作上，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

(工商 )